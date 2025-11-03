Cuộc thi Nhập vai lần thứ 6: AEONMALL Việt Nam viết tiếp hành trình chinh phục trái tim khách hàng

Đây là sân chơi đặc biệt dành cho đội ngũ nhân viên các gian hàng trong hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL trên toàn quốc, nhằm tôn vinh tinh thần phục vụ tận tâm và lan tỏa văn hóa dịch vụ mang đậm bản sắc AEON MALL.

Sau hành trình tranh tài sôi nổi với hơn 800 thí sinh đến từ 7 TTTM trên toàn quốc, 14 gương mặt xuất sắc nhất đã chính thức bước vào vòng Chung kết. Mỗi thí sinh là đại diện tiêu biểu cho tinh thần "khách hàng là trung tâm" - những người phục vụ luôn nỗ lực mang đến niềm vui, sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng bằng phong thái chuyên nghiệp, cảm xúc chân thành và khả năng ứng biến linh hoạt.

Đặc biệt, năm nay, cuộc thi lần đầu tiên chào đón các thí sinh đến từ 18 gian hàng thuộc TTTM AEON MALL Huế. Với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và hiếu khách đặc trưng của vùng đất cố đô, các thí sinh đến từ Huế được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, tạo điểm nhấn đáng nhớ cho mùa thi năm nay.

"Lớp học đặc biệt" của những người làm dịch vụ

Cuộc thi Nhập vai như một "lớp học đặc biệt" - nơi những người làm dịch vụ học hỏi lẫn nhau thông qua trải nghiệm thực tế. Không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân được đúc kết mỗi ngày làm việc, các thí sinh còn có cơ hội quan sát, lắng nghe và học hỏi từ những đồng nghiệp đến từ các TTTM từ nhiều vùng miền khác.

Chính sự đa dạng ấy tạo nên môi trường cởi mở để các thí sinh chia sẻ câu chuyện nghề, cách xử lý tình huống và phong cách phục vụ đặc trưng, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tinh thần tận tâm của người AEON MALL trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Năm nay, bên cạnh sự huấn luyện từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, các TTTM AEON MALL cũng trực tiếp tham gia đào tạo, thể hiện sự chuyên nghiệp ngày càng cao và cam kết phát triển bền vững của đội ngũ AEONMALL Việt Nam.

Các thí sinh thể hiện sự tự tin, chuyên nghiệp trong phần thi của mình

Đặc biệt, khán giả sẽ trở thành một phần của hành trình khi được trực tiếp tham gia bình chọn cho danh hiệu "Thí sinh được khán giả yêu thích nhất" bằng cách bấm like (yêu thích) và chia sẻ bài đăng trên Facebook kèm hashtag của thí sinh.

Thí sinh đạt giải Nhất sẽ nhận được 25 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng hiện vật trị giá 25 triệu đồng; giải Nhì nhận 15 triệu đồng tiền mặt và quà tặng tương ứng; giải Ba gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá tương đương. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 11 giải Khuyến khích và 1 giải Bình chọn yêu thích nhất mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Tổng giá trị các giải thưởng lên tới 160 triệu đồng.

Tiên phong dẫn đầu xu hướng

Ngày nay, ngành dịch vụ đang có xu hướng chuyển dịch sang tôn vinh "Human Experience" - dịch vụ thấu hiểu cảm xúc, lấy "tính người" làm giá trị cốt lõi. Trải nghiệm khách hàng không chỉ là nhận được sự phục vụ tốt nhất, mà là được thấu hiểu, được quan tâm và đồng cảm.

Theo báo cáo của Forrester, quyết định gắn bó lâu dài với một thương hiệu nào đó của khách hàng được tạo nên khi họ cảm nhận được sự trân trọng mạnh mẽ hơn khi họ cảm thấy hài lòng với dịch vụ. Trong khi nghiên cứu của Accenture cho thấy, các thương hiệu thành công nhất hiện nay đều đang xây dựng mô hình dịch vụ lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi tương tác đều mang giá trị cảm xúc.

Tiên phong theo xu hướng đó, trong hơn một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, AEON MALL đã không ngừng kiến tạo các TTTM trở thành không gian gắn kết và sẻ chia, nơi khách hàng cảm nhận được sự thân thiện, đối tác tìm thấy niềm tin và nhân viên được truyền cảm hứng để mang lại niềm vui mỗi ngày.

Ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam, nhà phát triển TTTM đến từ Nhật Bản này đã không ngừng triển khai những cách làm mới để thúc đẩy tinh thần phục vụ tận tâm trong từng trải nghiệm khách hàng. AEONMALL Việt Nam cũng là đơn vị tổ chức cuộc thi chuyên biệt về kỹ năng chăm sóc khách hàng dành cho nhân viên các gian hàng.

Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm chung kết

Cuộc thi Nhập vai chính là minh chứng sống động cho hành trình ấy. AEON MALL cùng các đối tác kiến tạo tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất, lấy khách hàng làm trọng tâm và lan tỏa trải nghiệm cảm xúc tại mọi gian hàng, mọi điểm chạm.

Cùng đến AEON MALL Tân Phú Celadon vào ngày 5/11/2025 để cổ vũ cho các thí sinh, lan tỏa tinh thần "Chạm nhịp trái tim - Chia sẻ nụ cười" và hòa mình vào không khí sôi động, đầy cảm xúc của mùa thi thứ 6.