Cuộc tử chiến trên không khiến cả Việt Nam rúng động: 52 phút kinh hoàng được tái hiện, kết thúc ám ảnh như đời thật?

52 phút sinh tử trên bầu trời Việt Nam năm 1978

Ngày 28/6/1978, một trong những biến cố gây chấn động nhất lịch sử hàng không Việt Nam đã xảy ra. Chiếc máy bay Douglas DC-4 mang số hiệu VNC/DC-4-501, chở khoảng 60 hành khách từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột rồi tiếp tục hành trình tới TP.HCM, bất ngờ bị bốn tên không tặc có vũ trang khống chế ngay sau khi cất cánh. Chúng mang theo dao găm, súng ngắn và lựu đạn, đe dọa mạng sống của tất cả những người có mặt trên chuyến bay.

Theo lời kể của bà Huỳnh Thu Cúc - tiếp viên có mặt trên chuyến bay định mệnh đó khi vừa kéo tấm rèm ngăn cách giữa khoang khách và khoang tiếp viên, bà đối diện ngay một gã đàn ông cầm dao. “Tôi định bước lên phía trước trấn an hành khách, nhưng hắn chặn lại và quát: ‘Ngồi yên, không được nhúc nhích’”, bà nhớ lại. Sự bình tĩnh của nữ tiếp viên đã góp phần quan trọng trong việc giữ cho hành khách không rơi vào tình trạng hỗn loạn cực độ.

Cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc

Khi hệ thống báo động được kích hoạt, cơ trưởng Phạm Trung Nam và tổ lái lập tức nhận ra tình huống nguy hiểm. Cảnh vệ đi cùng chuyến bay đã nổ súng chống trả, nhưng nhóm không tặc liều lĩnh, bắn trả dữ dội và ép mở cửa buồng lái. Thay vì nhượng bộ, tổ bay cùng nhân viên kỹ thuật lấy thanh gỗ chèn chặt cửa, quyết không để buồng lái bị chiếm giữ. “Cánh cửa rung bần bật khi bị chúng đạp mạnh, nhưng chúng tôi biết chỉ cần cửa bật tung, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi”, một thành viên tổ bay sau này kể lại.

Cuộc chiến sinh tử kéo dài đúng 52 phút. Trên khoang, súng nổ, lựu đạn vang dội, khói thuốc súng và tiếng la hét khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Tiếp viên Ngô Kim Thanh về sau tiết lộ: “Tôi vẫn còn giữ trong người bốn mảnh đạn. Ngày hôm đó, chúng tôi không nghĩ gì khác ngoài việc làm mọi cách để máy bay hạ cánh an toàn.”

Một tên không tặc chết ngay trên khoang do lựu đạn phát nổ trong tay. Tên khác liều lĩnh nhảy khỏi máy bay từ độ cao hàng nghìn mét và thi thể được tìm thấy không còn nguyên vẹn gần cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Những kẻ còn lại bị hạ gục khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng. Trong sự cố này, nhiều tiếp viên và hành khách bị thương, nhưng tất cả đều thoát khỏi một thảm họa tồi tệ hơn nhờ sự kiên cường của tổ bay.

Hai tiếp viên có mặt ở vụ cướp máy bay năm đó

Đến nay, ký ức ấy vẫn in sâu trong tâm trí những nhân chứng. Bà Huỳnh Thu Cúc từng xúc động chia sẻ: “Nếu ngày đó chúng tôi run sợ và buông xuôi, có lẽ chuyến bay đã thành một đám tang tập thể.” Còn cơ trưởng Phạm Trung Nam thì luôn khiêm nhường, khẳng định thành công không phải của riêng ai mà là sự phối hợp quả cảm của toàn bộ phi hành đoàn và hành khách.

Vụ không tặc năm 1978 đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử an ninh hàng không Việt Nam. Nó cho thấy giá trị của sự bình tĩnh, bản lĩnh trong những tình huống sinh tử, đồng thời cảnh báo về hiểm nguy khôn lường của các vụ khủng bố trên không thời kỳ đó.

Tổ bay sau khi bị không tặc cướp, được Cục Hàng Không tuyên dương khen thưởng và nhà nước tặng Huân chương chiến công

Từ bi kịch lịch sử đến phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không

Gần nửa thế kỷ sau, ký ức 52 phút rùng rợn ấy được tái hiện trên màn ảnh rộng qua bộ phim Tử Chiến Trên Không. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, lấy cảm hứng từ hai vụ cướp máy bay nổi tiếng cuối thập niên 1970, trong đó nổi bật nhất chính là vụ việc năm 1978.

Phim do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Trâm Anh… Trong đó, Kaity Nguyễn thủ vai một nữ tiếp viên dũng cảm, nhân vật được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của tiếp viên Huỳnh Thu Cúc. Đoàn phim còn tham khảo ký ức của cơ trưởng Phạm Trung Nam và nhiều nhân chứng để tái hiện lại những chi tiết kinh hoàng trên chuyến bay định mệnh.

Điểm đặc biệt là ekip đã dựng lại mô hình máy bay DC-4 đúng tỷ lệ, mô phỏng chính xác nội thất và bối cảnh của những năm 1970. Các cảnh rung lắc dữ dội, hành khách hoảng loạn, buồng lái bị tấn công được quay bằng kỹ thuật đặc biệt để khán giả có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong khoang. Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ muốn kể lại một vụ án, mà còn muốn khắc họa sự quả cảm của những con người bình thường khi đối diện với hiểm nguy.”

Đạo diễn Hàm Trần

Dù lấy cảm hứng từ sự kiện thật, Tử Chiến Trên Không không bê nguyên xi mọi chi tiết. Các nhân vật được hư cấu thêm, tình tiết được biên kịch điều chỉnh để tạo cao trào điện ảnh. Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân từng nhấn mạnh rằng bộ phim là một tác phẩm sáng tạo dựa trên lịch sử, chứ không phải phim tài liệu. Chính bởi vậy khán giả rất tò mò liệu cái kết của các không tặc có ám ảnh như đời thật?

Tuy vậy, phim vẫn giữ tinh thần cốt lõi: ca ngợi lòng quả cảm của phi hành đoàn và hành khách, đồng thời khắc họa mức độ khốc liệt của 52 phút sinh tử trên bầu trời Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả trẻ có cơ hội sống lại một phần ký ức từng ám ảnh cả ngành hàng không.

Tử Chiến Trên Không không chỉ đơn thuần là một bộ phim hành động kịch tính, mà còn là lời tri ân gửi đến những người anh hùng thầm lặng đã ngăn chặn thảm kịch 47 năm trước. Đó là một nhắc nhở rằng lịch sử đôi khi khắc nghiệt đến rùng mình, nhưng cũng để lại những bài học quý giá về bản lĩnh và tinh thần không khuất phục.

Nguồn ảnh: NSX