Cuốc xe 36.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 500 triệu và bảo không cần trả, 30 phút sau tài xế bị công an đưa đi

Ảnh minh họa

Rạng sáng 21/8, tài xế taxi Chu Vĩ ở Phú Thuận (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đón một vị khách. Khi thanh toán, vị khách quét mã QR và chuyển khoản 146.528 NDT (538 triệu đồng) thay vì 10 tệ (khoảng 36.000 đồng). Anh Chu định hoàn tiền ngay, nhưng vị khách xuống xe rồi rời đi nhanh chóng, không để lại dấu vết.

Anh Chu kể lại, khoảng 3h30 sáng 21/8, anh đón một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi gần đoạn đường An Hòa Tây Lộ, Phú Thuận, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Người này say, được một người khác giúp gọi taxi.

Thanh niên đi một mình, nói điểm đến là khu vực cầu Tống Độ. Tuy nhiên, khi xe mới đến đầu cầu, anh ta đã yêu cầu xuống xe. Lúc này, đồng hồ báo tiền cước là 10 NDT. Ngồi ở hàng ghế sau, hành khách dùng điện thoại quét mã thanh toán. Điện thoại của anh Chu lập tức báo tin nhắn: “Đã nhận hơn 140.000 NDT qua WeChat.”

“Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn, liền bảo cậu ấy quét nhầm rồi”, anh Chu nhớ lại. Nhưng khi định hoàn tiền, vị khách lại nói “không cần trả lại” rồi vội vã rời đi.

Trước khoản tiền quá lớn và lo lắng vị khách gặp nguy hiểm, sau đó anh Chu lái xe đến đồn công an Đặng Tỉnh Quan trình báo.

Cảnh sát Phú Thuận cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã cùng anh Chu đến điểm trả khách tìm kiếm. Họ phát hiện nam thanh niên đang ngồi bên đường, có vẻ không tìm được đường về nhà.

Khi thấy công an, anh ta tỉnh táo hơn, kiểm tra điện thoại và xác nhận mình đã trả nhầm tiền. Sau đó 30 phút, cả anh Chu và nam thanh niên được đưa về đồn công an, tại đây Chu hoàn trả toàn bộ hơn 140.000 NDT trước sự chứng kiến của cảnh sát. Sau đó, anh Chu còn lái xe đưa vị khách về tận nhà. Người này trả 25 NDT cho cuốc xe và cảm ơn tài xế. Lúc đó đã gần 4h sáng.

Sau sự việc, cơ quan quản lý giao thông địa phương và công ty taxi nơi anh Chu công tác đã lần lượt biểu dương hành động trung thực, nhanh chóng hoàn trả tiền của ông.