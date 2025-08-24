Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuốc xe 36.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 500 triệu và bảo không cần trả, 30 phút sau tài xế bị công an đưa đi

24-08-2025 - 14:11 PM | Kinh tế số

Nam tài xế được trả tiền gấp 14.000 lần và được yêu cầu không cần trả lại.

Cuốc xe 36.000 đồng nhưng khách chuyển khoản 500 triệu và bảo không cần trả, 30 phút sau tài xế bị công an đưa đi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rạng sáng 21/8, tài xế taxi Chu Vĩ ở Phú Thuận (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đón một vị khách. Khi thanh toán, vị khách quét mã QR và chuyển khoản 146.528 NDT (538 triệu đồng) thay vì 10 tệ (khoảng 36.000 đồng). Anh Chu định hoàn tiền ngay, nhưng vị khách xuống xe rồi rời đi nhanh chóng, không để lại dấu vết.

Anh Chu kể lại, khoảng 3h30 sáng 21/8, anh đón một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi gần đoạn đường An Hòa Tây Lộ, Phú Thuận, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Người này say, được một người khác giúp gọi taxi.

Thanh niên đi một mình, nói điểm đến là khu vực cầu Tống Độ. Tuy nhiên, khi xe mới đến đầu cầu, anh ta đã yêu cầu xuống xe. Lúc này, đồng hồ báo tiền cước là 10 NDT. Ngồi ở hàng ghế sau, hành khách dùng điện thoại quét mã thanh toán. Điện thoại của anh Chu lập tức báo tin nhắn: “Đã nhận hơn 140.000 NDT qua WeChat.”

“Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn, liền bảo cậu ấy quét nhầm rồi”, anh Chu nhớ lại. Nhưng khi định hoàn tiền, vị khách lại nói “không cần trả lại” rồi vội vã rời đi.

Trước khoản tiền quá lớn và lo lắng vị khách gặp nguy hiểm, sau đó anh Chu lái xe đến đồn công an Đặng Tỉnh Quan trình báo.

Cảnh sát Phú Thuận cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã cùng anh Chu đến điểm trả khách tìm kiếm. Họ phát hiện nam thanh niên đang ngồi bên đường, có vẻ không tìm được đường về nhà.

Khi thấy công an, anh ta tỉnh táo hơn, kiểm tra điện thoại và xác nhận mình đã trả nhầm tiền. Sau đó 30 phút, cả anh Chu và nam thanh niên được đưa về đồn công an, tại đây Chu hoàn trả toàn bộ hơn 140.000 NDT trước sự chứng kiến của cảnh sát. Sau đó, anh Chu còn lái xe đưa vị khách về tận nhà. Người này trả 25 NDT cho cuốc xe và cảm ơn tài xế. Lúc đó đã gần 4h sáng.

Sau sự việc, cơ quan quản lý giao thông địa phương và công ty taxi nơi anh Chu công tác đã lần lượt biểu dương hành động trung thực, nhanh chóng hoàn trả tiền của ông.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thẻ "Tự Do 2in1" - cách Vietnam Post và Cake định nghĩa về trao quyền tài chính số

Thẻ "Tự Do 2in1" - cách Vietnam Post và Cake định nghĩa về trao quyền tài chính số Nổi bật

Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dùng cần chú ý chi tiết này

Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dùng cần chú ý chi tiết này Nổi bật

Bị lộ thông tin nhạy cảm vì dùng Grok của Elon Musk

Bị lộ thông tin nhạy cảm vì dùng Grok của Elon Musk

13:41 , 24/08/2025
Chỉ 10 giây, mất quyền kiểm soát điện thoại, xác thực vân tay, khuôn mặt bị vô hiệu, mất sạch tiền trong tài khoản bởi chiêu lừa đảo tinh vi

Chỉ 10 giây, mất quyền kiểm soát điện thoại, xác thực vân tay, khuôn mặt bị vô hiệu, mất sạch tiền trong tài khoản bởi chiêu lừa đảo tinh vi

13:22 , 24/08/2025
Chuyện thật như đùa: Khách trúng Vietlott "khủng" nhờ gợi ý từ ChatGPT

Chuyện thật như đùa: Khách trúng Vietlott "khủng" nhờ gợi ý từ ChatGPT

10:35 , 24/08/2025
Những dấu hiệu nhận biết sàn giao dịch tiền số lừa đảo

Những dấu hiệu nhận biết sàn giao dịch tiền số lừa đảo

08:43 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên