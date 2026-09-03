Cuốc xe taxi chỉ hết 160.000 đồng nhưng khách chuyển khoản hơn 545 triệu, tài xế phát hiện lập tức báo công an

Theo China.com, sự việc xảy ra vào tối 17/5/2026 tại tỉnh Hồ Nam. Tài xế taxi họ Tan, làm việc cho Công ty TNHH Taxi Xiangtu Hồ Nam, hôm đó chở 3 hành khách.

Khi đến nơi, một nam hành khách muốn đi đến địa điểm khác nên là người cuối cùng thanh toán tiền xe. Đồng hồ tính cước hiển thị số tiền người này phải trả là 41 NDT ( khoảng 160.000 đồng).

Tuy nhiên, do đã sử dụng đồ uống có cồn trước đó, người này trong lúc chuyển tiền đã chuyển cho tài xế tới 140.416 NDT (hơn 545 triệu đồng), gấp hơn 3.400 lần số tiền thực tế phải trả.

Vào thời điểm đó, tài xế Tan không phát hiện khoản tiền khổng lồ này. Anh cho biết tin nhắn thông báo nhận tiền đến muộn, hơn nữa âm thanh thông báo tiền về cũng khá nhỏ nên không chú ý đến giao dịch bất thường. Chỉ đến khi kết thúc ca làm và kiểm tra lịch sử biến động số dư trên WeChat, tài xế này mới giật mình khi nhìn thấy khoản chuyển khoản 140.416 NDT.

Biết hành khách nhập sai số tiền, tài xế Tan lập tức để gửi tin nhắn trên WeChat để thông báo sự việc với người đã chuyển tiền. Đồng thời, anh cũng trình báo sự việc với công an địa phương.

Đến trưa hôm sau, hành khách trên cũng liên lạc được với tài xế Tan. Dưới sự chứng kiến của công an địa phương, tài xế Tan tiến hành hoàn lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Do tài khoản WeChat của Tan có hạn mức giao dịch, anh không thể chuyển trả 140.416 NDT trong một lần. Vì vậy, tài xế phải chia khoản tiền thành 7 giao dịch, mỗi lần 20.000 NDT, để hoàn trả cho hành khách.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, vị khách rất vui mừng và gửi tặng tài xế này 516 NDT (hơn 2 triệu đồng) như một món quà cảm ơn.

Sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý bởi số tiền chuyển nhầm cao gấp hàng nghìn lần giá trị thực của cuốc taxi, đồng thời cho thấy cách tài xế xử lý ngay khi phát hiện giao dịch bất thường.

Tan cho biết anh đã làm nghề lái taxi hơn 10 năm nhưng chưa từng gặp trường hợp nào tương tự. Khi nhìn thấy khoản tiền hơn 140.000 NDT xuất hiện trong tài khoản, anh thực sự bị sốc.

Tài xế này cũng cho biết rằng anh không muốn trở nên nổi tiếng vì câu chuyện này. Anh chia sẻ sự việc chủ yếu để nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người đã sử dụng đồ uống có cồn, cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Theo Tan, nếu khoản tiền chuyển nhầm rơi vào tay một người có ý đồ xấu, hậu quả có thể sẽ rất khó lường.

(Theo China.com)