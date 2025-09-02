Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuối ngày 1-9, giá vàng tăng vọt, xuất hiện mốc đỉnh mới

02-09-2025 - 08:04 AM | Tài chính - ngân hàng

Một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM bán ra vàng miếng SJC với giá lên tới 133,5 triệu đồng/lượng - cao nhất từ trước tới nay.

Cuối ngày 1-9, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chưa ngừng đà tăng. Kim loại quý trên sàn quốc tế đang được giao dịch ở mức 3.470 USD/ounce, tăng khoảng 25 USD so với giá cuối tuần trước. Trong phiên, có thời điểm giá vàng tăng vọt lên tới 3.486 USD/ounce - mốc cao nhất trong hơn 4 tháng qua. 

Giá vàng đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử vùng 3.500 USD/ounce từng lập hồi tháng 4 vừa qua. Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục suy yếu, lùi sâu về mốc 97,6 điểm là yếu tố góp phần thúc đẩy giá vàng đi lên.

Đà tăng liên tục của giá vàng thế giới khiến giá vàng trong nước cũng tăng tiếp. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 129,6 triệu đồng/lượng mua vào, 130,6 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với buổi sáng và đang là mốc cao nhất trên thị trường chính thức. Dù vậy, hôm nay các doanh nghiệp đang trong kỳ nghỉ lễ nên giá vàng chưa có nhiều biến động.

Cuối ngày 1-9, giá vàng tăng vọt, xuất hiện mốc đỉnh mới- Ảnh 1.

Giá vàng tiếp tục đi lên vào cuối ngày

Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng lên mốc đỉnh mới, quanh 132,5 triệu đồng/lượng mua vào, 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Đây cũng là mốc giá cao nhất của vàng miếng SJC được ghi nhận trên thị trường tới thời điểm này.

Xuất hiện dự báo sốc về giá vàng thế giới

Với giá vàng thế giới, dự báo mới nhất của Bank of America - theo Kitco - cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn tới và có thể đạt mức 4.000 USD/ounce (tương đương khoảng 127,8 triệu đồng quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm này). Mốc 4.000 USD/ounce được dự báo cho giá vàng vào nửa đầu năm 2026.

Trong một báo cáo được công bố tuần trước, ngân hàng của Mỹ này cho biết lãi suất giảm sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất và đồng USD yếu hơn sẽ hỗ trợ đà tăng của kim loại quý này. Việc cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng cao, có thể sẽ đẩy giá kim loại quý này lên cao hơn.

Một số dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế khác cũng cho rằng giá vàng có thể lên mốc 3.500 USD/ounce, 3.600 USD/ounce…

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 111 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC gần 20 triệu đồng mỗi lượng.

Cuối ngày 1-9, giá vàng tăng vọt, xuất hiện mốc đỉnh mới- Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Theo Thái Phương- ảnh: Lam Giang

Người lao động

