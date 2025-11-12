Cuối tháng 9 âm có 2 con giáp chuẩn bị chia tay vận xui, 1 con giáp sắp đón tin vui, cuộc sống lên hương

Tuổi Sửu

Là một trong những con giáp chăm chỉ, khiêm tốn, nói ít, làm nhiều, tuổi Sửu luôn nhận được sự yêu quý và tin tưởng của những người xung quanh. Luôn biết cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm một cách đầy tinh tế, hay giúp đỡ người khác nên càng về trung vận cuộc đời của con giáp này càng sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 9 âm, tuổi Sửu đối mặt một số thử thách trong giao tiếp, nếu không khéo léo có thể gây mất lòng người khác, ảnh hưởng đến tài lộc. Ngoài ra, họ cũng cần thận trọng với bạn xấu. Tuy nhiên, tháng 9 âm đang dần kết thúc, chỉ vài ngày nữa, con giáp này sẽ chia tay với vận xui, cuộc sống càng về cuối năm càng hanh thông, may mắn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sở hữu phong thái tự tin, bản lĩnh, luôn toát ra tố chất của những nhà lãnh đạo thành công. Với trí thông minh thiên phú, vốn kiến thức đáng nể và sự sáng tạo, họ có nhiều khả năng để tiến xa trong sự nghiệp, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy khiến nhiều người ao ước.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Cũng giống như tuổi Sửu, tuổi Thìn cũng là con giáp đang cần phải thận trọng trong tháng 9 âm hiện tại. Họ được khuyên nên chăm sóc sức khỏe tốt, chú ý khi đi lại và tránh những thay đổi đột ngột trong công việc và cuộc sống. Song chỉ vài ngày nữa, tháng 9 âm cũng sẽ kết thúc, con giáp tuổi Thìn sẽ chính thức chia tay với khó khăn, bước vào thời kỳ hoàng kim với nhiều tài lộc ở phía trước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có tính cách nhẹ nhàng, nhìn qua thì tưởng là yếu đuối, nhưng bên trong lại sở hữu nội lực rất đáng nể. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, chỉ 1 tuần nữa, khi tháng 9 âm kết thúc, tuổi Mão sẽ bước tới một giai đoạn may mắn chưa từng thấy của họ trong năm Ất Tỵ. Nếu biết nắm bắt, con giáp này sẽ làm nên chuyện, tài sản có thể tăng gấp bội.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.