Cưới tiền vệ đội tuyển Việt Nam, cô dâu vàng đeo trĩu cổ đúng chuẩn "cô chủ tiệm vàng"

14-11-2025 - 10:35 AM | Lifestyle

Đám cưới tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa.

Vào ngày 13/11/2025, tiền vệ trẻ của đội tuyển Việt Nam, Võ Hoàng Minh Khoa, đã chính thức tổ chức lễ cưới cùng bạn gái lâu năm Thanh Ngân tại quê nhà Bình Dương. Đây là khoảnh khắc được người hâm mộ bóng đá trong nước đặc biệt quan tâm, khi Minh Khoa vừa trải qua thời gian dưỡng thương và vẫn kịp thực hiện hôn lễ.

Cô dâu Thanh Ngân vàng đeo trĩu cổ

Hai người quen nhau từ khi còn học phổ thông, khi Minh Khoa 17 tuổi. Tình yêu bền bỉ theo năm tháng cuối cùng đã đi đến một kết thúc có hậu, với lễ ăn hỏi được tổ chức vào tháng 7 trước đó. Cô dâu Thanh Ngân, sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông và hiện đang hỗ trợ gia đình kinh doanh tiệm vàng tại Bình Dương. 

Chú rể Võ Hoàng Minh Khoa, sinh năm 2001, đang thi đấu cho Becamex Bình Dương, là một trong những tiền vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian dưỡng thương sau một trận đấu ở vòng 8 V.League, Minh Khoa đã tranh thủ hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tổ chức lễ cưới.

Loạt ảnh cưới cực hạnh phúc của cặp đôi

Theo Hải My

Phụ nữ số

