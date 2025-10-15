Cựu CEO Apple: Tới thời đại AI, Apple mới gặp “đối thủ thực sự đầu tiên”

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Apple đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển đổi quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị Zeta Live ở thành phố New York hôm thứ Năm, cựu CEO của Apple, ông John Sculley, cho rằng OpenAI là “đối thủ thực sự đầu tiên” mà Apple phải đối mặt “trong nhiều thập kỷ qua”. Sculley cũng thẳng thắn nhận xét rằng AI không phải thế mạnh của tập đoàn. Apple không phản hồi yêu cầu bình luận từ Business Insider .

Thực tế, Apple đã phần nào tụt lại trong cuộc đua AI khi không có những cập nhật sản phẩm đều đặn như OpenAI, Google hay Meta. Hãng cũng gặp khó khăn với kế hoạch đại tu Siri, trợ lý ảo được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm của trải nghiệm AI trên iPhone.

John Sculley cho rằng Apple đã gặp đối thủ cạnh tranh thực thụ đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Từng điều hành Apple từ năm 1983 đến 1993, cựu CEO cho rằng công ty đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển đổi quan trọng. Ông dự đoán thế hệ lãnh đạo mới của Apple sẽ phải dẫn dắt tập đoàn vào “kỷ nguyên tác nhân”, nơi các AI thông minh có thể thực hiện hầu hết công việc mà hiện nay người dùng vẫn cần đến ứng dụng.

Theo ông, khi AI tác nhân phổ biến, mô hình kinh doanh của các công ty công nghệ sẽ chuyển dịch mạnh sang hình thức thuê bao, bởi “ người dùng sẽ trả tiền miễn là họ còn cần đến dịch vụ ” thay vì chỉ mua sản phẩm một lần.

Sculley khẳng định mô hình thuê bao mang lại lợi ích kinh doanh vượt trội.

Steve Jobs (trái) và John Sculley (phải).

Trong khi đó, một gương mặt quen thuộc khác của Apple đang góp phần định hình tương lai AI: Jony Ive, nhà thiết kế đứng sau iMac, iPod, iPhone và iPad. OpenAI đã chi hơn 6 tỷ USD để mua lại công ty thiết bị do Ive sáng lập. Tại hội nghị DevDay của OpenAI, Ive cho biết nhóm của ông đang phát triển những thiết bị mới nhằm khắc phục các vấn đề mà smartphone và tablet đã mang lại trong suốt nhiều năm qua.

Nếu có ai đó có thể mang chiều sâu thiết kế đó đến với mô hình ngôn ngữ lớn - trong trường hợp này là OpenAI - thì người đó chắc chắn là Jony Ive, khi ông hợp tác cùng Sam Altman ”, ông Sculley nhấn mạnh.

Với những chuyển động mạnh mẽ từ OpenAI và sự góp mặt của các nhân vật từng làm nên huyền thoại Apple, kỷ nguyên “AI tác nhân” có thể sẽ mở ra một chương cạnh tranh hoàn toàn mới trong lịch sử của Apple.

