Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

Ngày 8-9, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã vừa có cáo trạng vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC).



Bị can Lê Thuý Hằng khi còn tại vị. Ảnh: V.T.

Trong vụ án này, bị can Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc Công ty SJC; Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận, cùng bị truy tố về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao còn truy tố 5 bị can khác: Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương; Nguyễn Thị Mỹ Liên, Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương; Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc Mận, Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương, cùng về tội Tham ô tài sản; 6 người còn lại bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc Công ty SJC, chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bị can Lê Thuý Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng Công ty SJC, căn cứ vào tờ trình "khống", soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công. Cùng với đó, cựu tổng giám đốc SJC phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Lê Thuý Hằng chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bị can Lê Thuý Hằng còn chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung. Trong đó, cựu tổng giám đốc Công ty SJC bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, với động cơ vụ lợi, bị can Lê Thuý Hằng đã lợi dụng chức vụ tổng giám đốc Công ty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hành vi trên của cựu tổng giám đốc SJC bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỉ đồng.

Bị can Lê Thuý Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Hành vi trên của bị can Lê Thuý Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỉ đồng, hưởng lợi 6,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, cựu tổng giám đốc Công ty SJC chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8-2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỉ. Tổng cộng, hành vi của cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỉ, trong đó hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ.

Trong cả 2 hành vi, cơ quan tố tụng xác định bị can Lê Thuý Hằng cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỉ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỉ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỉ đồng.