Chiều 18/11, TAND Hà Nội tiếp tục xét hỏi ông Lê Thanh Thản, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và 5 cựu cán bộ, lãnh đạo phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), trong vụ án liên quan chung cư CT6 Kiến Hưng.

Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho rằng việc truy tố bị cáo về tội danh trên là chưa phù hợp. Theo lời khai, thời điểm dự án triển khai, UBND phường không có đủ nhân lực và cũng không được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bên trong công trình.

Bị cáo khai khi Công ty Bemes bắt đầu triển khai thi công, chính quyền địa phương không biết dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh hay ông Lê Thanh Thản.

Chỉ đến khi khu đất được quây tôn, xuất hiện hoạt động khởi công xây dựng, cán bộ phường mới biết có công trình đang được triển khai.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng tại toà.

Chủ tọa đặt vấn đề, dù không được giao nhiệm vụ cụ thể, UBND phường vẫn có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Bị cáo Hưng cho biết đã phân công các Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực kinh tế, đất đai và quản lý đô thị để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ phường từng nhiều lần đến dự án yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ để kiểm tra nhưng không nhận được sự hợp tác.

“Không vào trong được thì sao phát hiện được sai phạm. Vào được thì mới phát hiện được xem là sai thế nào”, ông Hưng trình bày và cho biết những khó khăn, vướng mắc này đã được phường báo cáo lên trên quận nhưng không có chỉ đạo, hướng dẫn.

Dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, theo ông Hưng, phường đã cố gắng xử lý trong phạm vi khả năng, thậm chí có những việc vượt quá thẩm quyền nhưng vẫn không nhận được chỉ đạo cụ thể từ lãnh đạo quận phụ trách.

Bị cáo Hưng cho rằng, nếu được giao nhiệm vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì bản thân sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bị cáo cho rằng địa phương đã nỗ lực hết sức nhưng vượt quá năng lực và điều kiện thực tế.

Trước lời khai trên, chủ tọa cho hay, việc kiểm tra, quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, không phụ thuộc vào việc có được giao nhiệm vụ cụ thể hay không.

Tiếp tục cho rằng, bản thân “đã làm hết trách nhiệm” , trong khả năng của địa phương, bị cáo Hưng cho hay bị truy tố thấy buồn bã, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, công việc...

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét khách quan, toàn diện vụ án và không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hai cựu cấp phó của bị cáo Hưng là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cũng cho rằng bản thân đã nhiều lần xuống kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý dự án nhưng không được hợp tác. Trong khi đó, UBND quận cũng không cung cấp các tài liệu cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra.

Chủ tọa gay gắt cho rằng, việc không kiểm tra được do chủ đầu tư không hợp tác thì có thể nói đã hoàn thành trách nhiệm hay không. Các bị cáo phải nhìn nhận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhóm cựu cán bộ phường cho rằng CT6 Kiến Hưng là dự án có quy mô lớn, trong khi cấp phường không đủ nhân lực và năng lực chuyên môn để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện.

Trong khi đó, bị cáo Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, trình bày, thời điểm đó được giao làm tổ trưởng phụ trách công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Công trình trọng điểm đó đòi hỏi bị cáo phải tập trung toàn bộ thời gian, nhân lực và thường xuyên bám sát tiến độ nên bản thân không thể dành sự quan tâm cần thiết cho việc kiểm tra tại dự án CT6 Kiến Hưng.