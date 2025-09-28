Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu Chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

28-09-2025 - 14:40 PM | Xã hội

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngày 28/9, nguồn tin của PV Tiền Phong , ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (cũ) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ phía sau nhà riêng tại xã Cái Nước vào rạng sáng cùng ngày.

Cựu Chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà- Ảnh 1.

Chợ Cái Nước (tỉnh Cà Mau).

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (nay là xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), ông M. được xác định có sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.

Tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" khi thực hiện xây dựng hạ tầng chợ thị trấn Cái Nước.

Cũng liên quan đến sai phạm này, hồi tháng 7/2020, ông M. bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng và chính quyền (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

