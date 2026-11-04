Cựu lãnh đạo LG châm biếm sự cố màn hình iPhone gập của Apple

Cuối tháng 10 năm nay, iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, đã bắt đầu được bán ra và hết hàng gần như ngay lập tức. Nhưng chỉ vài ngày sau, nhiều người dùng báo màn hình trong bị nứt hoặc xuất hiện vệt sáng gần khu vực bản lề, một số trường hợp chỉ sau vài giờ sử dụng. Cộng đồng công nghệ gọi sự cố này là “Crackgate”. Apple xác nhận có vấn đề ở màn hình trong của một số ít máy và khuyên người dùng liên hệ AppleCare để được đổi máy.

Giữa lúc đó, Kenneth Hong, cựu lãnh đạo truyền thông toàn cầu của LG, đã có một câu nói vui được nhiều người chú ý. Trong cuộc trao đổi với PhoneArena, khi được hỏi về Crackgate, ông đáp ngay: “They are folding it wrong”, tạm dịch “Họ gập sai cách rồi”. Câu đùa này nhại lại lời đáp nổi tiếng của cố CEO Apple Steve Jobs trong vụ iPhone 4 năm 2010.

Cách đây 16 năm, iPhone 4 gặp tình trạng tụt sóng khi người dùng cầm máy mà che tay vào dải ăng-ten. Khi một khách hàng phàn nàn qua email, ông Jobs trả lời rằng chỉ cần tránh cầm máy theo cách đó. Cộng đồng mạng sau đó rút gọn thành câu “You’re holding it wrong” (bạn cầm sai cách rồi), và nó trở thành biểu tượng cho việc hãng công nghệ này có truyền thống đổ lỗi cho người dùng.

Ảnh minh họa: Vân Anh tổng hợp

Về nguyên nhân cho sự cố này, iFixit sau khi tháo máy bằng quét CT và dựng mô hình 3D bản lề đã nêu ra giả thuyết: Nguyên nhân là do thanh đỡ ở giữa có thể không hạ xuống khi gập máy, hoặc các thanh dẫn cong có thể nhô lên và ép vào mặt dưới tấm nền. Theo báo chí Hàn Quốc, màn hình trong của iphone Duo do Samsung Display cung cấp, còn bản lề do Apple tự thiết kế.

Francisco Jeronimo, phó chủ tịch IDC, nhận xét rằng ngay cả Apple cũng đang phải trải qua đường cong học hỏi dốc với điện thoại gập, và cách hãng xử lý lỗi của thế hệ đầu sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người mua trên cả thị trường. Ông cũng cảnh báo một số hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh cũ hoặc bị chỉnh sửa, nên chưa thể suy ra quy mô thật của sự cố khi Apple chưa công bố số liệu. Trước đó, Samsung cũng từng phải hoãn bán chiếc Galaxy Fold đầu tiên năm 2019 vì lỗi màn hình và bụi lọt vào máy.