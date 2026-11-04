DeepSeek dạy AI biết chủ động nhận việc, không cần tới con người nữa

Tối 31/10 (giờ Bắc Kinh), nhóm DeepSeek Harness của DeepSeek công bố kiến trúc Super-agent và mở mã nguồn một nguyên mẫu đi kèm. Ý tưởng là một AI chạy liên tục, theo dõi nhóm chat của lập trình viên cùng kho mã trên GitHub, rồi tự phát hiện lỗi dù không ai nhắc tên hay giao việc. "Harness" là phần mềm bao quanh mô hình ngôn ngữ, giúp AI xử lý những công việc nhiều bước.

DeepSeek cho biết một bản chạy nội bộ đã làm đúng như vậy. Khi có người báo lỗi trong nhóm chat, kể cả không gọi AI, hệ thống âm thầm thử tái hiện lỗi, tìm cách sửa rồi gửi yêu cầu sửa mã (pull request) để người duyệt. Chỉ khi xác nhận được lỗi và có cách sửa đơn giản, nó mới lên tiếng, còn lại giữ im lặng. Có trường hợp nhóm vẫn đang bàn cách xử lý thì bản sửa đã được gửi lên.

Vấn đề DeepSeek nêu là sự chú ý của con người. AI làm một việc ngày càng ít cần can thiệp, nhưng theo nhóm tác giả, một người chỉ theo dõi nổi khoảng 3 đến 5 phiên làm việc cùng lúc. Điểm nghẽn vì thế chuyển từ mô hình sang người dùng. Tài liệu đi kèm đặt mục tiêu tiêu tốn càng ít sự chú ý của con người càng tốt, mà vẫn mang lại nhiều giá trị nhất có thể.

Để làm được, hệ thống chia hai tầng. Tầng điều phối luôn chạy, chỉ nhận tin và phân việc, không tự làm việc cụ thể. Các "nhân viên thực thi" bên dưới mỗi người một phiên làm việc và một thư mục riêng, chạy song song. Khi có góp ý mới ở bản sửa, tin được chuyển thẳng cho đúng nhân viên đang xử lý, người dùng khỏi phải mở lại cuộc trao đổi từ đầu. Tin nhắn cũng phải qua bộ lọc: đoạn mã kiểm tra nguồn gửi và danh sách được phép, sau đó mới tới mô hình để đánh giá. Thêm vào đó là một AI giám sát riêng, theo dõi xem các AI khác có bị kẹt hay đi lạc hướng không. Trong nhóm chat, mỗi lần trả lời được giới hạn dưới 100 từ để tránh làm phiền.

DeepSeek có chạy thử. Khoảng 300 tin nhắn được đưa vào, trong đó khoảng 20 yêu cầu công việc. Một nửa số việc xong trong 12,4 phút và 95% xong trong 15,7 phút. Với một phiên làm việc đơn kèm công cụ gọi trợ lý phụ, nhóm 95% mất 29,5 phút khi dùng lời nhắc trung tính, và 5 lần chạy không lần nào gọi trợ lý phụ. Đổi lại, Super-agent dùng nhiều token hơn. Chính nhóm tác giả lưu ý thử nghiệm dựa trên tải giả lập và môi trường đơn giản hóa, kết quả chỉ để tham khảo.

Nguyên mẫu hiện nhắm vào một kho GitHub, có thể nối thêm Feishu, nền tảng nhắn tin của ByteDance, và một phần thiết kế chưa được triển khai. DeepSeek nhấn mạnh đây không phải sản phẩm chính thức. Nhóm tác giả cũng liệt kê bốn vấn đề còn bỏ ngỏ: mở rộng quy mô, cách con người can thiệp giữa chừng, phối hợp giữa nhiều AI và an ninh. Riêng với an ninh, họ nêu rủi ro khi AI đám mây truy cập thông tin đăng nhập trên máy người dùng, vì có thể bị tấn công chèn lệnh (prompt injection). Tài liệu cấp quyền của kho mã mô tả chế độ mặc định là "quan sát": AI chỉ ghi lại việc nó sẽ làm mà chưa hành động, và quyền hạn do hệ thống thi hành chứ không phải do nội dung tin nhắn quyết định.

Bài viết của DeepSeek cũng thừa nhận phần tách "bộ não" khỏi "đôi tay" tương đồng với cách Anthropic từng công bố, và việc chia việc cho nhiều AI phụ không phải ý tưởng mới. Điểm DeepSeek tự nhận là mới nằm ở chỗ ghép các cơ chế quen thuộc của hệ thống máy tính, như lọc sớm, chạy nền và giám sát, vào một AI luôn bật. Giới quan sát coi đây là bước thách thức Claude Code của Anthropic.

Super-agent chạy trên DeepSeek Harness, bộ khung mã nguồn mở DeepSeek ra mắt ngày 13/8 theo giấy phép MIT và vượt 140.000 sao GitHub trong 4 ngày. Kho Super-agent lập ngày 31/10, đạt 1.262 sao sau 7 giờ và hơn 7.000 sao sau hai ngày.

Phía sau là nguồn vốn lớn. Theo thông tin được báo cáo ngày 30/10, vòng gọi vốn thứ hai của DeepSeek đạt 105,5 tỷ tệ, khoảng 15,8 tỷ USD, tương đương khoảng 416 nghìn tỷ đồng, định giá khoảng 615,5 tỷ tệ, tức khoảng 2,4 triệu tỷ đồng. Gần 30 nhà đầu tư tham gia, Tencent và CATL vẫn là hai bên lớn nhất, vốn nhà nước chiếm khoảng 27%. DeepSeek được cho là dự kiến niêm yết vào năm 2027.

Mã nguồn Super-agent dùng giấy phép MIT, viết bằng TypeScript, phiên bản 0.1.0. Nó chạy như một hồ sơ riêng bên trong DeepSeek Harness và chỉ nhận yêu cầu GitHub từ những người được ủy quyền.