Lộ diện 2 mô hình AI xịn "top 1 thế giới" của Anthropic và OpenAI

Cuối tuần qua, cộng đồng AI xôn xao vì những dấu hiệu về hai mô hình chưa được công bố: GPT-6.2 Astra của OpenAI, cùng Claude Fable 5.5 và Mythos 5.5 của Anthropic. Chưa hãng nào xác nhận. Bằng chứng gồm vài bản demo, một mục trong danh mục giá và một nhãn ẩn trong mã trang web, trong đó hai thứ sau đều đã bị gỡ ngay sau khi xuất hiện.

Thống kê sử dụng Codex hiển thị gpt-6-astra 80% và gpt-6.2-astra 19,8%

Phía OpenAI, một số tài khoản thấy dòng gpt-6.2-astra trong trang thống kê sử dụng của Codex, công cụ trợ lý lập trình của hãng, dù bộ chọn mô hình vẫn ghi GPT-6 Astra. Một ảnh chụp lưu hành trên mạng xã hội X cho thấy trong khoảng 26/10 đến 1/11, 80% yêu cầu của một tài khoản dùng gpt-6-astra và 19,8% dùng gpt-6.2-astra. Nhiều người cùng thấy mục này, nên cộng đồng đoán OpenAI đang thử nghiệm A/B, tức đưa bản mới cho một phần người dùng mà không đổi tên hiển thị. Tỷ lệ khác nhau giữa các tài khoản. OpenAI ra mắt GPT-6 Astra ngày 3/9 và chưa thông báo bản 6.2.

Phía Anthropic có hai dấu vết. Đêm 1/11, tài khoản Chubby, người theo dõi AI có nhiều người theo dõi, đăng ảnh chụp mã nguồn trang Mythos trên website của hãng, trong đó có nhãn "Mythos 5.5". Theo người này, ảnh đến từ một email nặc danh. Nhãn xuất hiện 6 lần trong mã ẩn, ở tiêu đề ẩn và phần mô tả thay thế của logo, trong khi nội dung hiển thị vẫn ghi phiên bản 5.1. Khi kiểm tra trang đang chạy hôm 2/11, chỉ còn thấy 5.1.

Dấu vết thứ hai nằm ở LiteLLM, công cụ mã nguồn mở giúp lập trình viên kết nối nhiều nhà cung cấp AI. Ngày 13/10, một bản cập nhật tự động thêm mục "claude-fable-5-5" sau khi danh mục đám mây Azure liệt kê mô hình này. Mục đó chép nguyên giá và giới hạn của Fable 5.1, ghi chú nói không nguồn nào nêu giá hay khả năng của bản 5.5, và bị gỡ hôm sau vì Azure thực tế không liệt kê. Một số bài đăng nói danh mục MLflow vẫn còn mục này, nhưng chưa được kiểm chứng.

Mã nguồn trang Mythos trên website Anthropic với nhãn 5.5 ẩn

Từ đầu tháng 10, người dùng cho rằng một số yêu cầu gửi tới Claude Opus 5.5 được "định tuyến" sang một mô hình mạnh hơn chưa công bố, mà họ gọi là Fable 5.5. Các sản phẩm được chia sẻ gồm hoạt hình 2D vẽ từng khung hình bằng mã JavaScript. Theo một bài tổng hợp, có người cho biết một đoạn phim 66 giây, từ hình ảnh, nhạc, âm thanh đến phụ đề, đều do mô hình viết bằng Python rồi gói trong một tệp HTML, chạy liên tục khoảng 2 giờ 40 phút. Những bản demo này chủ yếu là ảnh chụp và video do người dùng đăng, chưa được kiểm chứng độc lập. Một người chia sẻ còn tự đặt đó là câu hỏi chứ không khẳng định.

Giữa lúc đó, một kho trên Hugging Face tên burner22/numbat lan truyền trên X với lời giới thiệu là điểm kiểm tra giữa quá trình huấn luyện của lứa Mythos kế tiếp. Kho này lập ngày 23/10, tự ghi khoảng 14 nghìn tỷ tham số, dung lượng 7,72 TB chia thành 772 tệp. Đến tối 1/11 (giờ UTC), kho đã có 5.846 lượt tải.

Chỉ sau vài giờ, cộng đồng chỉ ra đây là hàng giả. Nhiều người kiểm tra độc lập thấy các tensor trong kho có thể được tạo lại chính xác từ tên của chúng, nghĩa là đó là số ngẫu nhiên chứ không phải trọng số đã được huấn luyện. Một kỹ sư của Hugging Face cho biết bản tải này không phải mã độc nhưng cảnh báo rủi ro từ các kho giả. Kho yêu cầu người dùng chạy tập lệnh Python đi kèm khi nạp mô hình, một bước vốn cần thận trọng. Anthropic chưa bình luận về kho này tính đến tối 1/11.

Về thời điểm, Anthropic nộp hồ sơ IPO ngày 26/10. Theo quy định của cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ, hồ sơ phải công khai 15 ngày trước chuyến thuyết trình với nhà đầu tư, nên sớm nhất đến 10/11 mới có thể bắt đầu. Cộng đồng chưa thống nhất: có người đoán mô hình ra ngay tuần này, người khác cho rằng phải đến giữa tháng 11, như một "món quà" cho đợt niêm yết.

Nhịp ra mắt gần đây khá dày. Fable 5 ra mắt ngày 9/6, Fable 5.1 ngày 1/9 và Opus 5.5 ngày 22/9. Về phía OpenAI, GPT-6 Astra ra ngày 3/9.

Tại thời điểm viết, trang Mythos của Anthropic chỉ hiển thị phiên bản 5.1, OpenAI chưa thông báo bản 6.2, và chưa có thông tin chính thức nào về giá, giới hạn ngữ cảnh hay ngày ra mắt.