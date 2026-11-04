Sau 5 năm bị người dùng phàn nàn, Microsoft cuối cùng cũng tiết lộ "bí mật" phía sau Taskbar Windows 11

Kể từ khi Windows 11 ra mắt vào năm 2021, việc không thể di chuyển Taskbar tự do đã trở thành một trong những điểm khiến người dùng khó chịu nhất. Năm năm sau, Microsoft cuối cùng cũng đưa tính năng này trở lại, đồng thời giải thích vì sao hãng vẫn không cho phép kéo thả Taskbar như trên Windows 10.

Windows 11 26H2 đánh dấu sự trở lại của khả năng đặt Taskbar ở những vị trí khác trên màn hình. Tuy nhiên, thay vì kéo trực tiếp thanh tác vụ bằng chuột, người dùng phải thay đổi vị trí thông qua menu cài đặt.

Đây không phải hạn chế kỹ thuật hay một tính năng chưa được Microsoft hoàn thiện. Theo hãng, việc loại bỏ thao tác kéo thả là quyết định thiết kế có chủ đích nhằm ngăn người dùng vô tình làm Taskbar chạy sang một vị trí khác.

Microsoft sợ người dùng vô tình kéo Taskbar

Diego Baca, Phó chủ tịch phụ trách thiết kế Windows, cho biết nghiên cứu nội bộ của Microsoft phát hiện thao tác kéo để thay đổi vị trí Taskbar có thể dẫn đến những lần di chuyển ngoài ý muốn. Đây cũng là lý do các phiên bản Windows trước từng có tùy chọn "Lock the taskbar", cho phép khóa thanh tác vụ sau khi người dùng đặt nó vào vị trí mong muốn.

Microsoft đồng thời nhận thấy việc thay đổi vị trí Taskbar không phải thao tác được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, hãng cho rằng đặt tùy chọn này trong menu xuất hiện khi nhấp chuột phải sẽ dễ tìm, hạn chế thao tác nhầm và phù hợp với phần lớn người dùng hơn.

Cách giải thích này đồng nghĩa Microsoft chấp nhận hy sinh một phần tính linh hoạt để đổi lấy trải nghiệm mà hãng cho là an toàn hơn. Người dùng Windows lâu năm vẫn có thể đặt Taskbar ở vị trí khác, nhưng không còn được tự do kéo nó quanh màn hình như trên Windows 10.

Lập luận của Microsoft có thể chưa đủ sức thuyết phục tất cả mọi người. Nhiều người cho rằng hãng hoàn toàn có thể giữ lại thao tác kéo thả, đồng thời khôi phục cơ chế khóa Taskbar để người dùng tự lựa chọn giữa sự tiện lợi và khả năng ngăn di chuyển nhầm.

Năm năm chờ đợi, nhưng Taskbar vẫn trở lại theo cách của Microsoft

Khả năng thay đổi vị trí Taskbar từng nằm trong nhóm tính năng được yêu cầu nhiều nhất trên Feedback Hub. Microsoft trước đây lại cho rằng tính năng này không quá quan trọng, một phần vì số người thực sự sử dụng nó tương đối nhỏ so với toàn bộ tập người dùng Windows.

Microsoft bắt đầu thử nghiệm Taskbar có thể di chuyển trong kênh Windows Experimental từ tháng 5/2026. Hãng sau đó tiếp tục bổ sung tùy chọn Taskbar kích thước nhỏ hơn, cho thấy Windows 11 đang dần lấy lại một số khả năng tùy biến từng biến mất khi hệ điều hành này ra mắt.

Windows 11 26H2 hiện đã được phát hành rộng rãi, bao gồm tùy chọn nâng cấp trực tiếp dành cho những máy Windows 10 đáp ứng yêu cầu phần cứng. Dù vậy, câu chuyện Taskbar tiếp tục thể hiện triết lý thiết kế quen thuộc của Microsoft: lắng nghe yêu cầu của người dùng, nhưng triển khai theo cách mà hãng cho là phù hợp với số đông.

Sau năm năm phàn nàn, người dùng cuối cùng cũng biết "bí mật" phía sau Taskbar kém linh hoạt của Windows 11. Microsoft không quên cách làm của Windows 10 mà chỉ chủ động loại bỏ nó vì cho rằng một cú kéo nhầm gây phiền toái hơn lợi ích mà thao tác kéo thả mang lại.