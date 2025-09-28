Cựu nhân viên Cty thuộc EVN sao chép dữ liệu khách hàng đưa cho em vợ bán kiếm lời

Đánh cắp dữ liệu của Sở KH&ĐT Hà Nội

TAND TP Hà Nội vừa tuyên án phạt bị cáo Vũ Thanh Tùng (SN 1992, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) 30 tháng tù; Lại Thị Uyên (SN 1990, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) 24 tháng tù và Nguyễn Mạnh Linh (SN 1990, trú tại xã Vật Lại, Hà Nội) 12 tháng tù nhưng cả 3 đều được hưởng án treo tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc, từ năm 2014 - 2017, bị cáo Tùng là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại Công nghệ thông tin di động Onesms, chuyên cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử. Được giao trách nhiệm thu thập, quản lý dữ liệu liên quan đến thông tin trường học, phụ huynh, học sinh của các trường học có liên kết với Onesms.

Khi làm việc, Tùng được Onesms cung cấp 1 tài khoản có quyền quản trị, truy cập, trích xuất dữ liệu khách hàng của công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở Tùng đã sao chép, trích xuất khoảng 15.000 dữ liệu của Onesms có thông tin tên, số điện thoại của phụ huynh học sinh một số trường học.

Ngoài ra, bị cáo Tùng còn thu thập các dữ liệu cá nhân bị công khai trên mạng hoặc mua lại của người khác.

Đầu năm 2018, sau khi nghỉ việc, Vũ Thanh Tùng rao bán các dữ liệu cá nhân trên. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ với Tùng qua Facebook để trao đổi, thỏa thuận việc mua bán các gói dữ liệu.

Từ 2018 - 2021, Vũ Thanh Tùng đã thực hiện hơn 520 giao dịch bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 759 triệu đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Mạnh Linh, từ năm 2017 làm nhân viên kĩ thuật của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Thương mại Hợp Thành. Được thuê hỗ trợ về công nghệ thông tin, phụ trách bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy tính, máy in tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Năm 2019, Linh được một số cán bộ của Sở nhờ đăng nhập vào “hệ thống quản lý doanh nghiệp và hộ cá thể”, “hệ thống Quản lý báo cáo doanh nghiệp”, “hệ thống Quản lý doanh nghiệp sau đăng ký” và “hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia” của Sở để hỗ trợ trích xuất thông tin, phục vụ công việc. Quá trình này, Linh nắm được mật khẩu đăng nhập và biết trong các hệ thống có chứa thông tin của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội hoặc toàn quốc.

Ảnh minh họa.

Nhận thấy “mối kiếm tiền”, Linh sử dụng máy tính cá nhân truy cập vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, trích xuất toàn bộ dữ liệu là thông tin của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh (gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện pháp luật, số tài khoản, mã số thuế…) với dung lượng 21.99 GB về lưu trữ trên máy tính và tài khoản trực tuyến (Google Drive) của mình.

Sau khi lấy được dữ liệu, Linh tạo lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook ẩn danh để rao bán.

Từ 2019 - 2021, Nguyễn Mạnh Linh đã thực hiện hơn 60 giao dịch mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Cựu nhân viên EVN đánh cắp dữ liệu khách hàng đưa cho em vợ bán

Với bị cáo Lại Thị Uyên, cơ quan tố tụng xác định, năm 2013 có đối tượng Dư Anh Quý (SN 1988, ở Hà Nội) là nhân viên hợp đồng làm lập trình viên phòng Giải pháp quản lý kinh doanh điện (nay là Trung tâm phát triển phần mềm) của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng tiếp cận cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân khách hàng của công ty điện lực các địa phương.

Theo quy định của EVN , không cá nhân, tổ chức nào được xâm nhập, lấy cắp, sao chép trích xuất, trao đổi, mua bán dữ liệu là các thông tin khách hàng mà không được sự đồng ý của Tập đoàn. Tuy nhiên, khi biết được một số người có nhu cầu mua dữ liệu thông tin khách hàng của EVN, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của Tập đoàn, Quý đã lén lút sao chép dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng được đăng ký trong hệ thống dữ liệu của EVN vào ổ cứng di động của mình rồi cùng vợ tổ chức bán.

Khoảng tháng 4/2019, Dư Anh Quý và vợ là Lại Thị Phương đã thuê em gái vợ là bị cáo Lại Thị Uyên (làm nhân viên kế toán Công ty VnitTech) để thực hiện các việc theo kế hoạch của Quý.

Từ tháng 2019 - 2021, bị cáo Uyên hỗ trợ Quý trong việc bán trái phép các dữ liệu thông tin cá nhân do Quý trích xuất, sao chép trái phép của EVN cho các đối tượng trên mạng xã hội, thu lợi bất chính số tiền hơn 270 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Lại Thị Uyên khai chưa được hưởng lợi từ việc này.

Về hành vi của vợ chồng Quý, Phương, đầu năm 2023 họ bị TAND TP Hà Nội tuyên mỗi người 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Bị cáo Uyên nay mới xét xử và được hưởng án tù treo.