Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 8 tỉ đồng tại Phú Quốc vì thua lỗ bất động sản

Ngày 21-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường - cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ trái qua: Các bị cáo Đức, Tài và Cường tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Đức là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank) Chi nhánh Phú Quốc. Trong quá trình công tác, Đức quen biết anh Phạm Đình D. và chị Trần Thị H. - những người chuyên cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Đầu năm 2024, do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn gian dối. Đức bịa đặt việc có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời nhờ bạn thân là Cường và Đạt đóng giả khách vay để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt 8 tỉ đồng của anh D. và chị H. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với lời trình bày của các bị hại và tài liệu trong hồ sơ vụ án. Hiện, chị H. đã nhận hơn 5 tỉ đồng do gia đình bị cáo Đức bồi thường để khắc phục hậu quả. Riêng anh D. yêu cầu bị cáo Đức bồi thường 2,5 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức 8 năm 6 tháng tù, Đạt và Cường mỗi bị cáo 7 năm tù; đồng thời buộc các bị cáo hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.