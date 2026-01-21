Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 8 tỉ đồng tại Phú Quốc vì thua lỗ bất động sản

21-01-2026 - 17:12 PM | Bất động sản

Do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, một cựu nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bị hại bằng thủ đoạn gian dối

Ngày 21-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Đức, Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường - cùng 38 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 8 tỉ đồng tại Phú Quốc vì thua lỗ bất động sản- Ảnh 1.

Từ trái qua: Các bị cáo Đức, Tài và Cường tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Đức là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank) Chi nhánh Phú Quốc. Trong quá trình công tác, Đức quen biết anh Phạm Đình D. và chị Trần Thị H. - những người chuyên cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Đầu năm 2024, do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn gian dối. Đức bịa đặt việc có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời nhờ bạn thân là Cường và Đạt đóng giả khách vay để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt 8 tỉ đồng của anh D. và chị H. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với lời trình bày của các bị hại và tài liệu trong hồ sơ vụ án. Hiện, chị H. đã nhận hơn 5 tỉ đồng do gia đình bị cáo Đức bồi thường để khắc phục hậu quả. Riêng anh D. yêu cầu bị cáo Đức bồi thường 2,5 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức 8 năm 6 tháng tù, Đạt và Cường mỗi bị cáo 7 năm tù; đồng thời buộc các bị cáo hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.

Theo Văn Vũ

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ít ai ngờ, trước khi là lãnh đạo Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada"

Ít ai ngờ, trước khi là lãnh đạo Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng với biệt danh "Hằng Canada" Nổi bật

Giá vàng phá đỉnh có nên chốt lời để đầu tư bất động sản, chuyên gia tiết lộ kịch bản ít người ngờ tới

Giá vàng phá đỉnh có nên chốt lời để đầu tư bất động sản, chuyên gia tiết lộ kịch bản ít người ngờ tới Nổi bật

Cán bộ xã ở TPHCM lật tẩy vụ lừa đảo 740 triệu đồng

Cán bộ xã ở TPHCM lật tẩy vụ lừa đảo 740 triệu đồng

16:31 , 21/01/2026
Đảng ủy Bộ Xây dựng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Đảng ủy Bộ Xây dựng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

16:28 , 21/01/2026
TP.HCM hướng đến mô hình 'Thành phố toàn cầu đáng sống'

TP.HCM hướng đến mô hình 'Thành phố toàn cầu đáng sống'

15:25 , 21/01/2026
Người mua nhà chú ý: Chủ đầu tư dự án chung cư giá chỉ 25 triệu đồng/m2 giữa trung tâm Hà Nội điều chỉnh thời gian mở bán

Người mua nhà chú ý: Chủ đầu tư dự án chung cư giá chỉ 25 triệu đồng/m2 giữa trung tâm Hà Nội điều chỉnh thời gian mở bán

15:21 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên