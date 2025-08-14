Cựu sếp Google: Suy nghĩ cho rằng AI sẽ tạo ra việc làm mới là điều nhảm nhí

Mo Gawdat, cựu giám đốc kinh doanh tại phòng thí nghiệm đổi mới Google X, đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ hơn 30 năm. Anh từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Google X trong gần 5 năm, giải quyết những vấn đề lớn mà nhân loại đang phải đối mặt như năng lượng, biến đổi khí hậu và truy cập internet.

Vị cựu lãnh đạo cho rằng AI có khả năng thay thế con người — dù bạn là giám đốc điều hành hay nhân viên mới vào nghề. Đồng thời, anh phản đối ý tưởng cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra việc làm mới, coi đây là điều “nhảm nhí”.

Chia sẻ trên podcast “Nhật ký của một CEO”, lấy startup AI của riêng mình làm ví dụ, Gawdat nói rằng đã cùng hai chuyên gia phần mềm khác xây dựng ứng dụng Emma.love với sự trợ giúp của AI, một dự án mà trước đây cần “350 nhà phát triển”.

“Ngay cả những công việc mà bạn nghĩ cần đến con người cũng sẽ bị loại bỏ, bao gồm biên tập viên video, người dẫn chương trình podcast và giám đốc điều hành”, Gawdat nói. Trong khi đó, Bill Gates dự đoán rằng bác sĩ và giáo viên cũng sẽ bị thay thế trong trong tương lai.

Cựu CEO Google X còn cho rằng ngay cả những chuyên gia giỏi nhất trong công việc của họ cũng sẽ không an toàn mãi mãi. Trí tuệ nhân tạo tổng quát “sẽ vượt trội hơn con người ở mọi mặt, kể cả vai trò CEO”, Gawdat nói. “Sẽ đến lúc hầu hết các CEO không có năng lực sẽ bị thay thế”.

Một lợi thế cạnh tranh trong lực lượng lao động

Tuy vậy, có nhiều nhà lãnh đạo lại cho rằng AI không chỉ toàn bi quan và u ám. Ví dụ, các tỷ phú Mark Cuban và Jensen Huang cho rằng việc học các kỹ năng AI bên cạnh việc củng cố các kỹ năng mềm, sẽ giúp bạn trở nên xuất sắc hơn tại nơi làm việc và mang đến cho bạn lợi thế cạnh tranh. Suy cho cùng, phải có ai đó lập trình, phát triển, đào tạo chatbot, và dạy cho người khác làm điều tương tự.

Cả Cuban, người có trại huấn luyện AI miễn phí dành cho trẻ em, và Huang, người có công ty phát triển chip và phần mềm hỗ trợ nhiều hệ thống, đều sử dụng trí tuệ nhân tạo hàng ngày cho các nhiệm vụ như viết bản thảo sơ lược, gửi email và nhận tư vấn y tế.

Theo báo cáo Tương lai Việc làm năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, mặc dù 41% nhà tuyển dụng trên toàn cầu có kế hoạch cắt giảm nhân sự do AI, nhưng lại có tới 77% nhà tuyển dụng có kế hoạch nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại, 47% đang xem xét việc chuyển đổi nhân viên từ các vai trò đang suy giảm sang vai trò khác trong tổ chức.

Nói một cách đơn giản, các công ty hiện không có ý định sa thải hàng loạt nhân viên để thay thế họ bằng trí tuệ nhân tạo.

Tương lai được hỗ trợ bởi AI có thể không hoàn toàn tệ

Mặc dù Gawdat cho biết thị trường việc làm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do AI, nhưng sự thay đổi kinh tế này có thể giúp tạo ra những thay đổi cần thiết trong quan điểm của chúng ta về công việc, giúp mọi người có nhiều thời gian hơn cho gia đình, nuôi dưỡng sở thích mới, theo đuổi hoạt động từ thiện và tìm kiếm bản sắc cá nhân bên ngoài chức danh công việc.

“Chúng ta chưa bao giờ bị ép phải thức dậy mỗi sáng và dành 20 tiếng mỗi ngày cho công việc. Chúng ta không được sinh ra để làm điều đó,” anh nói. “Định nghĩa mục đích sống là công việc chính là lời nói dối của chủ nghĩa tư bản”.

Theo Gawdat, một xã hội được hỗ trợ bởi AI sẽ cần một loại thu nhập cơ bản phổ quát (UBI), một chính sách phúc lợi xã hội đảm bảo mọi công dân trong cộng đồng đều nhận được khoản thanh toán thường xuyên từ chính phủ mà không cần yêu cầu công việc. Đồng thời anh kêu gọi mọi người sử dụng có đạo đức và đưa ra các quy định liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Bất kể tác động của trí tuệ nhân tạo, hay cách tiếp cận của các nhà lãnh đạo khác nhau, Gawdat bày tỏ có một điều không thể chối cãi: AI không còn là điều kỳ lạ hay xa vời trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nó đang cách mạng hóa cách con người sống và làm việc. Và nó chắc chắn sẽ còn tồn tại lâu dài.

Theo: CNBC