Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!

Hãy thử tưởng tượng: bạn vào một app, tạo tài khoản, ngồi nhìn danh sách bạn bè trống hoắc. Buzz vào một phòng chat, có vài người lạ đang gõ tên nick kiểu "noidau_chamdut_92" hay "treolenxeracnhatxac". Cảm giác hoài niệm đến rồi tan trong vòng chưa đầy 5 phút.

Đó là những gì đang xảy ra với Yahoo Chat Comeback, một dự án cá nhân do Mai Anh Bảo - lập trình viên sinh năm 1995, tốt nghiệp Bách Khoa - tự tay xây dựng trong khoảng 2 tuần vì "nhớ quá". App tái hiện gần như trọn bộ ký ức thị giác của Yahoo Messenger trên nền Windows XP: desktop xanh huyền thoại, thanh taskbar, cửa sổ kéo thả, Winamp phát nhạc, tiếng buzz rung màn hình. Tất cả chạy thẳng trên trình duyệt.

Giao diện Yahoo Chat Comeback với nền Windows XP chạy trên trình duyệt

Bài đăng trên J2Team Community viral ngay trong ngày đầu. Hàng trăm bình luận ùa vào, người khoe nick cũ, người tag bạn bè thời Audition, người hỏi cách lấy lại mật khẩu đã quên từ năm 2009. Phản ứng đó hoàn toàn có thể dự đoán được - với thế hệ 8x-9x Việt Nam, Yahoo không chỉ là một ứng dụng. Vào thời điểm đỉnh cao, Yahoo 360 Plus riêng ở Việt Nam đã có hơn 1,5 triệu người dùng đăng ký - một con số khổng lồ với quy mô internet Việt Nam thời đó. Với nhiều người, đây là mạng xã hội đầu tiên, là nơi kết bạn đầu tiên qua màn hình, là nơi chat với crush lúc 11 giờ đêm qua đường truyền 56k.

Nhưng giữa hàng trăm bình luận đó, có một người viết đúng nhất: "Vấn đề không phải là ứng dụng. Vấn đề là con người."

App tái hiện được interface, không tái hiện được mạng lưới

Yahoo Chat năm 2003 sống động không phải vì giao diện đẹp hay tính năng vượt trội. Nó sống động vì đó là nơi duy nhất để gặp người lạ trên internet vào thời điểm đó. Cả lớp, cả trường, cả xóm đều ở đó - và chính sự tập trung đó tạo ra năng lượng không thể giả lập.

Năm 2025, mạng lưới đó đã tan ra thành trăm mảnh. Bạn bè thời Yahoo giờ nằm rải rác trên Zalo, Facebook, thậm chí đã mất liên lạc hoàn toàn. Một app dù tái hiện hoàn hảo đến đâu cũng không thể gọi họ trở lại cùng một phòng chat. Đây là lý do vì sao mọi nỗ lực "hồi sinh platform cũ" đều có chung kết cục: MySpace comeback năm 2013 lặng lẽ thất bại, AIM đóng cửa lần cuối năm 2017 dù đã cố revive nhiều lần. Người dùng không thiếu ứng dụng - họ thiếu người để chat cùng trên ứng dụng đó.

Chúng ta không nhớ Yahoo Chat, chúng ta nhớ chính mình năm đó

Đọc kỹ lại phần bình luận của bài đăng, có một điểm đáng chú ý: gần như không ai nói "Yahoo Chat hay vì tính năng X" hay "giao diện Y tốt hơn app hiện tại". Thay vào đó, người ta nói "nhớ cái thời trốn học", "nhớ nick crush hồi cấp 3", "nhớ cảm giác hồi hộp khi được buzz lúc nửa đêm".

Đối tượng của ký ức không phải là app, mà là phiên bản của chính họ năm 17 tuổi - khi chưa có deadline, chưa có áp lực, khi gặp người lạ trên internet còn là điều kỳ diệu thay vì đáng ngại. Một người dùng trong bài viết đã diễn đạt điều này rất chính xác: "Nó giống như chiếc điện thoại đầu tiên bạn dùng vậy. Vẫn luôn hoài niệm nhưng mà bảo dùng lại thì..."

Câu bỏ lửng đó nói lên tất cả.

Giá trị thật của dự án không phải là tính năng chat

Điều thú vị là Mai Anh Bảo dường như hiểu rõ điều này ngay từ đầu. "Mình không nghĩ hồi sinh được Yahoo thật sự đâu, chỉ giúp anh em bạn bè đồng trang lứa có một quãng được quay về quá khứ, ôn kỷ niệm vui vui thôi" , anh chia sẻ.

Nhìn theo hướng đó, dự án đã thành công theo đúng mục tiêu của nó. Phần có giá trị nhất của Yahoo Chat Comeback không nằm ở tính năng chat hay voice call - mà nằm ở phần bình luận bên dưới bài đăng: nơi hàng trăm người ngồi khoe nick cũ, gọi tên nhau, cùng cười về những biệt danh sến rện thời thiếu niên. App chỉ là cái cớ; cuộc trò chuyện đó mới là sản phẩm thật.

Đây cũng không phải hiện tượng đơn lẻ. Cùng thời điểm, một dev khác trong cộng đồng đang tái tạo Ola Chat; một người đề nghị dựng lại Zing Me. Có một làn sóng thầm lặng của những lập trình viên Việt GenY đang dùng kỹ năng kỹ thuật để dựng lại ký ức tập thể của thế hệ mình.

App sẽ lag, sẽ vắng dần, và có thể bị bỏ quên sau vài tuần - đó là kết cục bình thường. Nhưng cái cảm giác mà nó kéo ra trong một buổi tối, khi người ta ngồi gõ lại tên nick cũ và cười một mình trước màn hình, thì không có server nào cần lưu trữ.