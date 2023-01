Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ngày 10-1, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình , cựu tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị can Trần Phương Bình hầu toà trong vụ án trước đó - Ảnh: NLĐO

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB, và Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C, và 5 bị can khác cùng về tội danh trên.



Theo kết luận điều tra, năm 2012, Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng. Trong nhóm này Công ty Ngôi Sao vay 400 tỉ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỉ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỉ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỉ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỉ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.

Trong thời gian này, ông Trần Phương Bình với vai trò tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB. Nhóm cổ đông do bị can Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DAB, còn nhóm cổ đông PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ DAB.

Trong vụ án, bị can Trần Phương Bình bị xác định là bị can có vai trò chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư... tại DAB. Khi DAB hội sở cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tiền, cựu tổng giám đốc DAB cũng là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.

Hành vi của bị can Bình bị xác định đã vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này. Các bị can Nguyễn Đức Tài, Phùng Ngọc Khánh và 5 người khác bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bị can Trần Phương Bình.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi sai phạm của 8 bị can ở mức nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31-12-2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25,451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Trước đó, cựu tổng giám đốc DAB đã từng 2 lần lĩnh án chung thân, trong đó có vụ án thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.