Cựu Tổng giám đốc SJC qua mặt giám sát Ngân hàng Nhà nước để đưa nguyên liệu vàng bên ngoài vào sản xuất như thế nào?

Thu mua nguyên liệu bên ngoài

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị các bị can: Lê Thúy Hằng , cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận; Hoàng Lệ Huê , Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi thuộc xưởng vàng Tân Thuận về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can: Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương; Nguyễn Thị Mỹ Liên và Nguyễn Thị Lộc Mận, đều là Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương; Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng; Phan Xuân Huy, nhân viên kỹ thuật Công ty SJC miền Trung; Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh,nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC miền Trung; Trương Công Ánh, tổ trưởng tổ đóng seri; Võ Hữu Phú, tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận; Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJC, bị truy tố về 1 trong 2 tội như trên.

Theo cáo buộc, các “chuỗi hành vi” sai phạm của bà Hằng gây thiệt hại cho gần trăm tỷ đồng cho Nhà nước, giúp bà hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỷ đồng. Trong đó, có hành vi chỉ đạo cấp dưới đi thu gom nguyên liệu tại các cửa hàng vàng để sản xuất trái phép vàng miếng.

Viện Kiểm sát xác định, khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, SJC mới được sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo. Để kiểm soát việc này, Ngân hàng Nhà nước thành lập tổ giám sát thực hiện giám sát toàn bộ quá trình gia công vàng miếng SJC tại Xưởng vàng Tân Thuận.

Cụ thể, việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, chia thành 4 tổ, gồm: Tổ nấu vàng (nhận nguyên liệu từ kho, nấu vàng đổ thỏi, cán phá, cán tinh); tổ cắt, tỉa (kiểm tra hàm lượng, cắt phôi, cắt tỉa, sấy, lau); tổ dập định hình; tổ đóng số seri.

Khoảng tháng 10/2021, lợi dụng giám sát sơ hở, bị can Trần Tấn Phát gặp, bàn bạc với Lê Thúy Hằng cho phép mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định. Thủ đoạn được bị can sử dụng là chèn vàng nguyên liệu vào các đợt gia công lại vàng miếng SJC móp méo được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, rồi lấy vàng miếng SJC bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính.

Nhóm đã phân chia nhiệm vụ, trong đó, Tổng Giám đốc SJC sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vàng nguyên liệu đưa cho ông Phát; còn ông Phát trao đổi với bị can Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng và các tổ trưởng nhất trí sản xuất “chui” vàng miếng SJC.

Nguyên liệu vàng được bà Hằng thu gom từ các cửa hàng như: Tiệm Vàng Kim Sang (Phú Nhuận, TPHCM) của ông Lâm Hữu Thiện, bán cho bà Hằng 2.185 lượng, tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng; Tiệm vàng Công Yến (Bến Thành, TPHCM) của ông Trần Công, bán 88 lượng cho bà Hằng với giá 6,1 tỷ đồng.

Số vàng nguyên liệu trên sau đó được giao lại cho ông Phát thực hiện sản xuất vàng miếng SJC trái phép tại Xưởng vàng Tân Thuận khi thực hiện gia công vàng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng.

'Phù phép' hơn 6.000 lượng vàng miếng và 46.000 vàng nhẫn

Theo đó, lợi dụng sơ hở trước khi tổ giám sát xuống xưởng, ông Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho ông Đoàn Lê Thanh , Tổ trưởng Tổ nấu vàng thực hiện nấu, đổ thỏi rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của Ngân hàng Nhà nước, ông Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng vàng phải nấu lại và không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp thì đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài đã nấu trước đó vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Đến giai đoạn cắt tỉa, nhân viên sẽ thực hiện kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày, rồi chuyển qua tổ dập định hình thực hiện dập mà không theo dõi số lượng.

Tới tổ ép bao, đóng số seri sẽ lấy ra số vàng miếng sản xuất trái phép và sử dụng máy dập dự phòng để đóng số seri của những thỏi vàng sản xuất trái quy định, cất giấu tại xưởng.

Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, tổ giám sát ra về thì số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó sẽ được đưa cho ông Phát.

Ông Phát giao vàng cho bà Hằng, bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TPHCM và một phần gửi bán thông qua bị can Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng.

Tính từ 8/2022 – 2/2024, bà Lê Thúy Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho ông Phát và những người liên quan tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74,8 tỷ đồng. Sau khi bán hưởng chênh lệch, bà Hằng được hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng, ông Phát hơn 6 tỷ đồng.

Ngoài gia công trái phép vàng miếng, bị can Hằng cùng đồng phạm còn gia công trái phép vàng nhẫn SJC cho bị can Nguyễn Thị Huệ.

SJC chỉ được sản xuất vàng nhẫn theo quy định, song lợi dụng sơ hở, từ 15/8/2023 - 6/9/2024, Hằng bảo Nguyễn Thị Huệ mua nguyên liệu bên ngoài đưa cho nhóm Trần Tấn Phát sản xuất 46.285 sản phẩm vàng nhẫn, số vàng này Huệ tiêu thụ một phần thu được hơn 91 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Huệ trả công cho Phát gần 1 tỷ, còn hơn 13,2 tỷ đồng chênh lệch Huệ và Hằng "cưa đôi".