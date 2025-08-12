CVS Holdings, Tân Hoàn Cầu Bến Tre và nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.



Cụ thể, ngày 8/8, UBCKNN ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu Công nghiệp EIP với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu Công nghiệp EIP không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo 4 định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện (thời hạn báo cáo: 31/3/2023), Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023).

Cũng trong ngày 08/08, UBCKNN ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần CVS Holdings số tiền 85 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty này đã không công bố thông tin gửi HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CVSCH2225001 tại ngày đáo hạn).

Trước đó, ngày 7/8, UBCKNN ban hành Quyết định số 184/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang số tiền 85 triệu đồng do có hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 (thời hạn báo cáo: 31/3/2023); gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.

Cũng trong ngày 7/8, UBCKNN ban hành Quyết định số 183/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt số tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp năm 2024; Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt báo lỗ sau thuế gần 49 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi hơn 500 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp xấp xỉ 1.009 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ghi nhận 3.047 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 1.534 tỷ đồng.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành Quyết định số 182/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre số tiền 92,5 triệu đồng cũng với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, bán niên năm 2023, bán niên năm 2024 và năm 2024, BCTC năm 2024. Công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn tài liệu: CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu BTCCH2133002; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu THCBTH2032002; Báo cáo tài chính bán niên 2023 và bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp bán niên năm 2023 và năm 2024; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2024; CBTT về quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 155/QĐXPHC ngày 07/6/2023; Nghị quyết của những người sở hữu trái phiếu THCBTH2032002, THCBTH2032001, BTCCH2133001, BTCCH2133002; Việc sửa đổi điều kiện, điều khoản của các mã trái phiếu THCBTH2032002, THCBTH2032001, BTCCH2133001, BTCCH2133002; Việc kéo dài kỳ hạn trái phiếu, điều chỉnh lịch mua lại trái phiếu định kỳ và sửa đổi một số điều kiện, điều khoản trái phiếu THCBTH2032002, THCBTH2032001, BTCCH2133001, BTCCH2133002; Nghị quyết của những người sở hữu trái phiếu THCBTH2032002, THCBTH2032001 về việc liên quan đến lãi suất.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gần nhất, Tân Hoàn Cầu Bến Tre báo lỗ ròng hơn 21 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Dù vậy, con số này cũng cải thiện hơn khoản lỗ hơn 177 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ghi nhận gần 1.823 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cùng thời điểm ở mức gần 4.977 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm hơn 2.200 tỷ đồng.