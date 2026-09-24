D’. Diamant Bleu: Bài toán cá nhân hóa không gian sống trong bất động sản hàng hiệu

Đón đầu chuẩn mực khắt khe này, D’. Diamant Bleu phát triển hệ sản phẩm thành những bộ sưu tập không gian sống, đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu của nhịp sống hiện đại đến yêu cầu về một tài sản mang dấu ấn riêng.

Từ danh mục căn hộ đến những "bộ sưu tập" dành riêng cho từng phong cách sống

Sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu đã và đang thúc đẩy sự phân hóa mạnh mẽ trong động cơ sở hữu bất động sản đặc biệt phân khúc hàng hiệu. Không còn một công thức chung cho sự sang trọng, mà sự khác biệt về hệ giá trị và lối sống khiến mỗi nhóm khách hàng thường thiết lập một bộ tiêu chuẩn riêng cho không gian sống cao cấp. Trong đó, yêu cầu về tính cá nhân hóa – nơi ngôi nhà, căn hộ phản chiếu chính xác trải nghiệm sống và mục tiêu sở hữu dài hạn đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Xu hướng này đang trở nên phổ biến trên thế giới. Khảo sát Global Branded Residence Survey 2025 của Knight Frank, thực hiện trên hơn 1.000 dự án tại 83 quốc gia, đã chỉ ra xu hướng "deeper curation of experiences" - các nhà phát triển và thương hiệu ngày càng chú trọng tạo ra những trải nghiệm được tuyển chọn sâu hơn, riêng tư hơn và mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Điều đó cho thấy, ở phân khúc cao cấp, giá trị của một sản phẩm ngày càng được tạo nên không chỉ bởi diện tích hay số lượng phòng, mà bởi mức độ phù hợp giữa không gian sống với trải nghiệm và nhu cầu riêng của người sở hữu. Một dự án xứng tầm vì thế không đơn thuần được nhìn dưới góc độ "có bao nhiêu loại căn hộ", mà ở cách hệ sản phẩm được thiết kế có chủ đích để mỗi nhóm khách hàng có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp với mình.

Do đó, tư duy bộ sưu tập (collection) dần thay thế khái niệm danh mục (portfolio) thuần túy. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập sở hữu quy mô, cấu trúc không gian, độ riêng tư và cá tính khác biệt, nhưng quan trọng nhất là một lý do độc bản để sở hữu. Khi ấy, sự đa dạng không còn là câu chuyện có thêm bao nhiêu lựa chọn, mà là mỗi lựa chọn đều mang một câu chuyện riêng về phong cách sống và giá trị sở hữu.

D’. Diamant Bleu mang đến cho thị trường một "collection" như vậy. Không đơn thuần mở rộng lựa chọn bằng nhiều diện tích, dự án phân chia hệ sản phẩm theo những cấp độ nhu cầu sở hữu khác nhau, từ sự linh hoạt của đời sống hiện đại đến dấu ấn cá nhân và giá trị biểu tượng. Cách tiếp cận này cũng thể hiện định hướng xuyên suốt của Tân Hoàng Minh trong phát triển bất động sản cao cấp: chú trọng từng trải nghiệm của khách hàng, từ nhu cầu sử dụng thực tế đến những giá trị cảm xúc và dấu ấn riêng trong không gian sống.

Residences Collection là bộ sưu tập gồm các căn từ 1PN - 4PN, có diện tích từ 44 - 214,7m², mang đến dải lựa chọn đa dạng cho nhiều nhu cầu và phong cách sống, từ cá nhân thành đạt, gia đình trẻ đến gia đình nhiều thế hệ. Tại đây, mỗi không gian đều được thiết kế để cân bằng giữa công năng, ánh sáng; đồng thời tối ưu trải nghiệm và đủ linh hoạt để thích ứng cùng những thay đổi trong hành trình sống của chủ nhân.

Duplex Edition lại mở ra một trải nghiệm khác biệt với số lượng giới hạn và thiết kế thông tầng đặc trưng. Các căn hộ 3PN - 5PN được mở rộng tối đa tầm nhìn qua hệ facade kính hướng công viên Long Biên, đưa cảnh quan bên ngoài trở thành một phần không gian sống. Đặc biệt, cấu trúc hai tầng cho phép phân tách rõ ràng giữa không gian sinh hoạt chung và khu vực riêng tư, mang đến sự linh hoạt trong việc bố trí công năng theo nhu cầu của từng gia chủ.

Hoàn thiện cho bộ sưu tập là Penthouse Edition – phiên bản giới hạn dành cho số ít chủ nhân tinh hoa. Nằm tại vị trí cao nhất, sở hữu tầm nhìn rộng mở, những căn penthouse 3PN - 6PN không chỉ mang đến một nơi ở sang trọng hàng đầu, mà còn hội tụ những giá trị trường tồn: vị trí độc bản, tính hữu hạn và dấu ấn biểu tượng. Đây là những tài sản có thể được nhìn nhận không chỉ bằng giá trị sử dụng, mà còn bằng giá trị sưu tầm và khẳng định vị thế của chủ nhân.

Ba bộ sưu tập vì thế không tạo nên sự đa dạng theo nghĩa đơn thuần là có thêm lựa chọn, mà tạo nên hệ giá trị từ nhu cầu sống linh hoạt, nhu cầu về dấu ấn cá nhân đến khát vọng tìm kiếm một tài sản mang tính biểu tượng. Chính sự phân hóa ấy mở ra một giá trị khác của hệ sản phẩm: khả năng đáp ứng nhiều mục tiêu sở hữu trong cùng một dự án.

Bộ sưu tập độc bản - Song hành giá trị: Đỉnh cao an cư, vững bền đầu tư

Sự đa dạng của các bộ sưu tập giúp D’. Diamant Bleu mở rộng cánh cửa đón những cộng đồng cư dân với nhiều phong cách sống khác nhau. Mỗi dòng sản phẩm đáp ứng một nhu cầu khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một chuẩn sống chung, tạo nên một cộng đồng tinh hoa được hình thành từ sự đa dạng và kết nối. Các Collection vì thế không tồn tại như những lựa chọn riêng lẻ, mà bổ trợ lẫn nhau để tạo nên một hệ sản phẩm có nhiều tầng giá trị và nhiều lý do sở hữu trong cùng một dự án.

Penthouse Edition hướng tới những gia chủ coi trọng tính độc bản, biểu tượng và giá trị tài sản

Ở góc độ đầu tư, sự đa dạng của hệ sản phẩm cũng mở ra nhiều chiến lược sở hữu hơn. Thay vì chỉ lựa chọn căn hộ dựa trên diện tích hay giá bán, khách hàng có thể cân nhắc sản phẩm theo mục tiêu dài hạn như khai thác, tích sản hay lưu giữ tài sản cho thế hệ sau. Mỗi bộ sưu tập với một định vị riêng cũng hướng tới một nhóm nhu cầu riêng, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận của dự án và tạo thêm dư địa cho tính thanh khoản.

Nhưng giá trị đầu tư của một tài sản hạng sang không chỉ nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn ở sức bền của giá trị theo thời gian. Với D’. Diamant Bleu, lợi thế ấy được cộng hưởng từ những yếu tố nền tảng như vị trí đắc địa, chất lượng xây dựng và một hệ sinh thái tích hợp tạo ra dư địa khai thác sinh lời.

Đây cũng là hệ giá trị đã được thực chứng qua nhiều sản phẩm của Tân Hoàng Minh trong những năm qua. Theo ghi nhận từ dữ liệu tham khảo trên Batdongsan.com.vn, D’. Le Pont D’or, D’. El Dorado, D’. Le Roi Soleil, D’. Capitale… từng ghi nhận mức tăng giá bình quân gấp 2–3 lần qua các giai đoạn, cho thấy những tài sản sở hữu vị trí, chất lượng và dấu ấn riêng có khả năng gia tăng giá trị bền bỉ theo thời gian.

Ở tầng sâu hơn, đó chính là khác biệt giữa một căn hộ đơn thuần và một tài sản có giá trị tích sản. Một nơi ở có thể đáp ứng nhu cầu của hiện tại, nhưng một bất động sản được lựa chọn đúng có thể tiếp tục đồng hành cùng chủ nhân qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, từ nơi an cư, tài sản đầu tư đến giá trị được lưu giữ và trao truyền.

Vì thế, D’. Diamant Bleu không chỉ là một nơi ở cao cấp, mà còn là nơi phong cách sống được phản chiếu qua từng lựa chọn sở hữu. Với bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn và mang tính biểu tượng, dự án đồng thời mở ra một lựa chọn tích sản dài hạn, nơi tài sản không chỉ được đo bằng những gì chủ nhân sở hữu hôm nay, mà còn bằng khả năng duy trì và gia tăng giá trị theo thời gian.