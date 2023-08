Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu cho ngành may mặc

Công nhân may làm việc tại Công ty TNHH May mặc Dony, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Có đến 86% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả chi phí cao hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ thân thiện với môi trường sống. Gần đây, xu hướng ứng dụng sợi tre trong ngành may mặc đã được nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đưa vào sản xuất. Kéo theo đó là hàng loạt công nghệ đã được phát triển cho phép sợi tre được sử dụng trong lĩnh vực dệt may hay thời trang và quần áo làm từ sợi tre cũng đã ra đời.

Quần áo tre hiện đại là quần áo làm từ 100% sợi tre hoặc sự pha trộn của sợi tre với sợi bông hoặc sợi cotton. Sợi tre cũng có thể được pha trộn với các loại sợi dệt khác như sợi cây gai dầu hoặc thậm chí là sợi spandex tùy theo mục đích sử dụng. Việc sử dụng sợi tre xuất phát từ nguyên do sinh thái, đảm bảo tăng trưởng về sản lượng nhưng vẫn giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế nạn chặt phá rừng, giảm thiểu nhu cầu sử dụng nước, tình trạng xói mòn đất đai nhưng vẫn đảm bảo khả năng kháng khuẩn của sản phẩm.

Đặc biệt chất liệu này thân thiện môi trường, sẽ góp phần tạo nên mảng sống xanh cho cuộc sống hiện đại. Nhờ vào những ưu điểm này mà nhiều đơn vị là doanh nghiệp đã tin tưởng chọn vải sợi tre bamboo để may đồng phục cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, để có thể chọn được vải bamboo đúng chuẩn, thân thiện hoàn toàn với môi trường khách hàng cần tìm hiểu kỹ các vấn đề như: quy trình sản xuất, giấy chứng nhận công nghệ sản xuất, giấy phép kinh doanh,… để tránh gặp những trường hợp xấu khi mua đơn hàng giá trị cao.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đại diện Công ty TNHH Thời trang Anima Việt Nam cho biết, chú trọng đến việc sử dụng sợi bamboo cao cấp - nguồn tài nguyên thiên nhiên thân thiện và bền vững, sợi bamboo không chỉ mang lại độ mềm mại, thoáng mát và an toàn cho người sử dụng, mà còn có tính kháng khuẩn và khử mùi, giúp duy trì cảm giác thoải mái trong suốt thời gian dài sử dụng. Hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe, Anima Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ quy trình từng bước, đảm bảo mỗi sản phẩm sử dụng nguyên liệu sơi bamboo đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của thị trường.

Bằng việc không ngừng tạo niềm tin cho khách hàng thông qua việc đáp ứng đơn giao hàng đúng hẹn, chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng tận tình, không chỉ đối với khách hàng trong nước, Anima còn xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với các đối tác và khách hàng quốc tế, khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng diễn ra khốc liệt và nhiều áp lực như hiện nay. Nhìn lại giai đoạn dịch COVID-19 khi rất nhiều đơn vị thuộc ngành may mặc gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị "gãy" chuỗi cung ứng thì Anima vẫn có thể duy trì được hoạt động sản xuất do đã có những tính toán, dự trù để chủ động với kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào

Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc điều hành Công ty may đồng phục Tiến Bảo cho hay, nhắc đến những chất liệu “natural” người ta liền nghĩ ngay đến những cái tên sáng giá như: lụa tơ sen, lụa tơ tằm, vải sợi lanh,… nhưng không thể bỏ qua cái tên vải sợi tre (vải bamboo). Đây là chất liệu có thành phần thiên nhiên, ít thậm chí không tổn hại đến môi trường xanh.

Hiện nay, tâm lý người dùng đang chuyển xu hướng sang những sản phẩm làm từ thiên nhiên, không chỉ ít gây hại đến môi trường mà còn lành tính cho người sử dụng. Đó chính là 1 nguồn nguyên liệu tiềm năng, giúp ngành may mặc khai mở và tiến xa hơn ở nhiều thị trường khó tính nhưng có nhiều cơ hội phát triển.