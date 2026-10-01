Đã làm hợp đồng, giao giấy tờ xe cho người mua, 5 năm sau kiểm tra VNeTraffic phát hiện xe vẫn đứng tên mình: Cơ quan CSGT nói gì?

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Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đã đăng tải thắc mắc của một cá nhân đã bán xe, nhưng người mua chưa làm thủ tục sang tên.

Theo đó, người này cho biết, cách đây khoảng 5 năm đã bán một chiếc xe máy và làm hợp đồng chuyển nhượng, giao giấy tờ xe cho người mua để thực hiện sang tên. Tuy nhiên, đến nay, khi kiểm tra trên ứng dụng VNeTraffic, người bán xe phát hiện chiếc xe vẫn đăng ký tên mình, người mua chưa làm thủ tục sang tên.

Cá nhân này thắc mắc cần phải làm gì để thông tin phương tiện không còn đứng tên mình, tránh những vướng mắc sau này liên quan đến phạt nguội, tai nạn giao thông hoặc việc sử dụng phương tiện.

Với câu hỏi trên, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh thông tin, đây là vấn đề nhiều người gặp phải khi đã bán xe nhưng người mua chưa làm thủ tục sang tên.

Cơ quan Công an cho biết, theo khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và làm thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Do trước đây cá nhân này đã giao đăng ký, biển số xe cho người mua nhưng chưa làm thủ tục thu hồi nên trên hệ thống vẫn đang đứng tên người bán xe.

Theo đó, trong trường hợp người mua chưa làm thủ tục sang tên, người bán thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Liên hệ người đang sử dụng xe để nhận lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và giấy tờ mua bán, chuyển nhượng.

Bước 2: Kê khai thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe theo quy định.

Bước 3: Trường hợp không liên hệ được người mua hoặc không còn đăng ký, biển số xe, người bán đến Công an xã, phường nơi cư trú để khai báo việc đã bán xe, cung cấp thông tin người nhận chuyển quyền sở hữu và các giấy tờ còn lưu giữ để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý.

Cũng qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh khuyến cáo, khi bán, tặng cho hoặc chuyển quyền sở hữu xe, người bán phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thực hiện thủ tục thu hồi trong 30 ngày; không giao đăng ký, biển số cho người mua tự đi sang tên.

Theo Cơ quan Công an, khi bán xe xong, người dân đừng quên thu hồi đăng ký và biển số xe để tránh những vướng mắc phát sinh về sau.

﻿Cách tra cứu phương tiện đứng tên trên ứng dụng VNeTraffic

﻿VNeTraffic là ứng dụng do Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát triển dựa trên nền tảng dữ liệu về giao thông, phục vụ cung cấp các thông tin cũng như các tiện ích ﻿về giao thông cho người dân.

Hiện tại, ứng dụng đã cung cấp nhiều tiện ích quan trọng như ví giấy tờ, tra cứu phạt nguội, tra cứu lịch sử vi phạm giao thông, ﻿quản lý phương tiện đứng tên, tra cứu danh sách các trạm thu phí, địa điểm đăng kiểm...

Để tra cứu danh sách các phương tiện hiện đang đứng tên, người dân thực hiện theo các bước sau:

Các bước kiểm tra các phương tiện đang đứng tên mình. Ảnh chụp màn hình

Bước 1: Đăng nhập VNeTraffic bằng tài khoản, mật khẩu hoặc bằng tài khoản VNeID mức độ 2﻿

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ ở góc phải bên dưới màn hình. Sau đó ấn chọn Giấy đăng ký xe và nhập mật khẩu.

Khi vừa mới định danh mức 2 trên VNeTraffic, hệ thống sẽ yêu cầu tạo mật khẩu (passcode), người dùng thực hiện đặt mật khẩu theo hướng dẫn của hệ thống.﻿

Bước 3: Sau khi nhập mật khẩu thành công, hệ thống sẽ chuyển đến mục "Đăng ký xe". Tại đây, người dân có thể kiểm tra toàn bộ các phương tiện đang đứng tên sở hữu.﻿