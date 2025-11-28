Đà Nẵng bứt tốc, Hòa Xuân thành "nam châm" hút bất động sản

Không gian phát triển mở rộng về phía Nam

Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai đồng thời hai mô hình tăng trưởng mới gồm Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do - những "cấu phần" được đánh giá mang tính thay đổi cuộc chơi với toàn bộ nền kinh tế đô thị.

Thời gian qua, thành phố liên tục mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động làm việc với nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ nước ngoài nhằm chuẩn bị cho mục tiêu vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế cuối năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với hơn 16 đối tác chiến lược quốc tế. Song song với đó, hoạt động xúc tiến đầu tư tại Khu thương mại tự do được đẩy mạnh đáng kể, đặc biệt sau khi các dự án đầu tư hạ tầng vị trí số 5 chính thức khởi động.

Để tạo nền tảng cho các mô hình kinh tế mới, hạ tầng giao thông và kết nối vùng được củng cố mạnh mẽ. Nhiều công trình "đòn bẩy" đang được triển khai, từ tuyến đường sắt đô thị, hầm giao thông qua Sân bay quốc tế Đà Nẵng, đến Cảng Liên Chiểu, cùng kế hoạch nâng cấp sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai. Hệ thống hạ tầng được thiết kế đồng bộ, kết nối chặt chẽ với Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế, hình thành hệ sinh thái.

Điều này không chỉ đảm bảo luồng di chuyển thuận tiện cho hàng hóa và con người, mà còn trở thành bệ phóng chiến lược để hình thành các cực tăng trưởng mới. Trong đó, việc mở rộng không gian đô thị về phía Nam đang được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng. Khu vực phía Nam vùng lõi trung tâm được xác định là vùng đệm quan trọng, kết nối trực tiếp tới vùng Quảng Nam (cũ) với Khu kinh tế mở Chu Lai, cực động lực phát triển công nghiệp - logistics - đô thị hóa hiện đại.

Thị trường bất động sản thích ứng xu thế

Bắt nhịp với các biến động kinh tế – xã hội, thị trường địa ốc Đà Nẵng đã chuyển biến ngoạn mục. Theo báo cáo của DKRA Consulting, tháng 10/2025, bất động sản Đà Nẵng phục hồi rõ nét ở nhiều phân khúc, trong đó căn hộ tiếp tục là nhóm sản phẩm dẫn dắt. Thanh khoản ghi nhận mức tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước, phần lớn đến từ các dự án mới mở bán. Đáng chú ý, khu vực phía Nam gồm các phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn, chiếm khoảng 65% tổng nguồn cung sơ cấp, trở thành điểm tập trung chính của hoạt động giao dịch.

Đơn cử tại Hòa Xuân, sự xuất hiện của quỹ căn hộ chất lượng từ "ông lớn" Sun Group đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm trong các sự kiện ra mắt. Theo đội ngũ môi giới khu vực, các sản phẩm thuộc Cora Tower là quỹ hàng mới hiếm tại Nam Đà Nẵng trong năm nay, được nhà đầu tư đánh giá cao nhờ khả năng đón đầu chu kỳ phát triển.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược, tiếp giáp hai trục đường quan trọng là 3/2 và Nguyễn Phước Lan, kết nối nhanh chóng đến các điểm kinh tế – du lịch quan trọng từ đầu kinh tế Quảng Nam (cũ), sân bay Đà Nẵng, đến các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, Ngũ Hành Sơn, công viên Hyde Park quy mô 50ha hay các trung tâm thương mại, khu đại học và dịch vụ hiện hữu.

Thông tin từ chủ đầu tư cho biết, dự án gồm hai tòa tháp 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, kết hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp và thiết kế linh hoạt, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn khai thác đầu tư. Quỹ sản phẩm đa dạng từ studio, 1N+1 đến penthouse thiết kế tiện nghi, dễ dàng tiếp cận các nhóm khách khác nhau, từ thế hệ trẻ thành đạt, chuyên gia, đến các gia đình trí thức. Đây cũng là lựa chọn hấp dẫn với những nhà đầu tư muốn tận hưởng cuộc sống hiện đại và trải nghiệm tiện nghi hoàn hảo ngay trung tâm đô thị mới.

Ngay dưới chân tòa tháp, khối đế sôi động quy tụ các tiện ích cao cấp, nổi bật là Kid’s Club quy mô bậc nhất khu vực, khu xông hơi – trị liệu phong cách Hàn Quốc (Jjimjilbang), phòng Gym hiện đại, Spa – Sauna, cùng bể bơi trong nhà tiêu chuẩn quốc tế. Chưa dừng ở đó, Cora Tower thuộc hệ sinh thái đô thị Sun NeO City với quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, đường xá rộng rãi, để cư dân được trải nghiệm trọn vẹn, thuận lợi ngay từ bước đầu.

Xu hướng đầu tư này cũng phần nào phản ánh nhu cầu thực trên thị trường. Khách hàng ngày càng ưu tiên dự án hội đủ ba yếu tố then chốt: vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch. Niềm tin của khách hàng vào sản phẩm căn hộ còn được củng cố bởi sự phục hồi mạnh mẽ của dòng vốn. Thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, Đà Nẵng thu hút hơn 208.507 tỷ đồng vốn trong nước và trên 500 triệu USD FDI, cùng với các hoạt động đẩy mạnh xúc tiến đầu tư của chính quyền thành phố, dự báo làn sóng an cư chất lượng cao và đầu tư căn hộ tại các tọa độ chiến lược mới, sẽ tiếp tục gia tăng thời gian tới.

Ngoài ra, dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, phân khúc chung cư Đà Nẵng lọt top các thành phố du lịch có hiệu suất đầu tư cao trong 2 năm qua, với mức tăng giá 146% so với quý I/2023.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam và đô thị đẳng cấp châu Á, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định, những nhà đầu tư tiên phong ở giai đoạn bản lề hiện nay sẽ có lợi thế lựa chọn các vị trí chiến lược với giá hợp lý và tiềm năng sinh lời cao khi hạ tầng hoàn thiện.