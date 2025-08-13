Đà Nẵng: Căn hộ sở hữu lâu dài ven biển “ăn điểm”

Thay đổi thói quen đầu tư

Theo DKRA Group, tại Đà Nẵng, nguồn cung căn hộ sơ cấp tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ hạng A và hạng sang chiếm đến 77% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Thanh khoản thị trường thứ cấp trên đà hồi phục với mức tăng nhẹ 2- 6% so với quý trước.

Cũng theo DKRA, mặt bằng giá bán sơ cấp tăng trung bình 10% so với cùng kỳ. Giá bán căn hộ thị trường thứ cấp tăng bình quân 4% so với giai đoạn cuối năm 2024, tập trung chủ yếu ở các dự án đã bàn giao, pháp lý hoàn thiện và hạ tầng kết nối thuận lợi.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự sôi động của thị trường chung cư Đà Nẵng là làn sóng đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng từ lướt sóng sang mua để cho thuê hoặc giữ tài sản dài hạn, nhất là trong bối cảnh du lịch phục hồi và giá cho thuê tại các khu vực ven biển tăng mạnh.

Trong bối cảnh ấy, chuyên gia cho rằng dự án có vị trí đắc địa, sở hữu sổ đỏ lâu dài là "bảo chứng" thu hút nhà đầu tư khi thị trường BĐS Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Dòng vốn từ nhà đầu tư Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và Việt kiều thúc đẩy phân khúc căn hộ cao cấp. Những dự án có vị trí đẹp, hướng biển, có pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời như Newtown Diamond đang trở thành điểm đến "dòng tiền" của nhà đầu tư.

Căn hộ sở hữu lâu dài giành lợi thế

Tại tọa đàm "Chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An: Tọa độ thịnh vượng hút giới tinh hoa", PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội - cũng cho rằng với bất kỳ sản phẩm nào thì người mua cần ưu tiên pháp lý minh bạch và sở hữu lâu dài. Đây là yếu tố then chốt bảo vệ giá trị tài sản dài hạn trong bối cảnh các vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản vẫn còn.

Trong giai đoạn thị trường sôi động, yếu tố pháp lý thường không được đặt nặng do tâm lý "lướt sóng" và kỳ vọng cao vào tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, khi thị trường chững lại và bước vào giai đoạn thanh lọc, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Họ bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các yếu tố nền tảng, trong đó pháp lý trở thành tiêu chí then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư. Bối cảnh đó dự án sở hữu sổ hồng lâu dài được xem là "hàng hiếm".

Tổ hợp căn hộ Newtown Diamond có sổ hồng sở hữu lâu dài, vị trí kim cương cạnh sân gôn và bãi biển, cùng hệ tiện ích đẳng cấp

Nổi bật trên thị trường căn hộ cao cấp, Newtown Diamond - tọa lạc trên tâm điểm cung đường Trường Sa kết nối Đà Nẵng với Hội An - là chung cư hướng biển hiếm hoi có sổ hồng sở hữu lâu dài và được phép bán cho người nước ngoài, một "bảo chứng giá trị" giúp chủ nhân căn hộ yên tâm hơn, dù là mua để ở hay đầu tư.

Bên cạnh pháp lý vững vàng và vị trí "kế lộ, kề sông, hướng hải" hiếm có, Newtown Diamonds còn được đánh giá cao nhờ hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, gồm bể bơi chân mây, vườn yoga và thiền, vườn cảnh quan, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, spa, bar và café view biển… Tất cả đều được thiết kế nhằm đảm bảo chủ nhân căn hộ có thể tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, trọn vẹn ngay tại nơi mình sống.

Newtown Diamonds có hệ tiện ích phong phú, đáp ứng nhu cầu sống sang, sống chất của giới tinh hoa Đà Nẵng

Với pháp lý sở hữu lâu dài, vị trí vàng và tiện ích đẳng cấp, Newtown Diamond mang đến không gian sống xứng tầm cho giới tinh hoa, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của chủ nhân căn hộ. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, Newtown Diamond sẽ là tài sản truyền đời có tiềm năng gia tăng giá trị ổn định, là kênh đầu tư bền vững và an toàn, một chốn an cư cho hiện tại và một nền tảng vững chắc cho tương lai thịnh vượng, phồn vinh.