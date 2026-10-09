Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza

Theo Quyết định 4564/QĐ-UBND ngày 6/10/2026, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Vitours Land, có trụ sở tại số 23 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Dự án Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza được đầu tư trên khu đất có diện tích khoảng 8.579,6 m², tổng vốn đầu tư hơn 1.348 tỷ đồng.

Sản phẩm của dự án là nhà ở thương mại (căn hộ chung cư), với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 119.596 m², trong đó diện tích sàn căn hộ khoảng 62.600 m². Theo tiến độ được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thiện, đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028.

Nhà đầu tư trong quá trình triển khai phải thực hiện đúng quy mô dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó bảo đảm các yêu cầu về diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, số lượng căn hộ và các hạng mục công trình liên quan.

Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, nhà ở, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy cùng các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hòa Khánh theo chức năng hoàn thành các nhiệm vụ, thủ tục liên qu.

Trước đó, hồi tháng 6/2026, Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza là 1 trong 2 khu đất được HĐND TP Đà Nẵng thông qua dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Về chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Vitours Land (Vitours Land) được thành lập tháng 1/2022, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 70 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Thành Duy sở hữu 21,429%; bà Võ Thị Kim Oanh 57,143%; ông Nguyễn Thành Tám 21,429%. Trong đó, ông Nguyễn Thành Duy giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật đến nay.

Hai tháng sau khi thành lập, tức tháng 3/2022, Vitours Land thực hiện tách doanh nghiệp đồng thời tăng vốn lên mức 300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Về cổ đông lớn nhất của Vitours Land, được biết bà Võ Thị Kim Oanh còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Da Ha Co, Công ty cổ phần Tre Xanh Trung tâm.