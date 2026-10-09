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Cần Thơ triển khai dự án gần 8.700 tỷ đồng chống ngập

| | Bất động sản

Mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế làm ngập tại khu vực trung tâm TP. Cần Thơ, về dài hạn sẽ triển khai dự án gần 8.700 tỷ đồng nhằm tăng khả năng chống ngập.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, cho biết tháng 11/2025, mực nước triều cường cao nhất ghi nhận tại thành phố đạt 2,35m. Trong tháng 9/2026, mực nước triều lần lượt đạt 2,25m và 2,23m vào các ngày 14 và 28/9.

Trong khi đó, cao trình hiện trạng tại một số vị trí trên tuyến Cách Mạng Tháng 8, khu vực Bình Thủy thấp hơn đỉnh triều, làm gia tăng nguy cơ ngập khi triều cường dâng cao.

Theo ông Tân, sau khi tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 hoàn thành nâng cấp, cao trình mặt đường tại một số vị trí đạt khoảng 2,81-2,83m, góp phần hạn chế tình trạng ngập do triều cường.

Triều cường dâng cao gây ngập đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ, hồi tháng 9/2026. Ảnh: Nhật Huy.

Đối với khu vực Ninh Kiều, tình trạng ngập thời gian qua xuất phát từ việc mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế. Trước mắt, Cần Thơ sẽ tập trung xử lý 2 trạm bơm để giảm ngập cho khu vực Ninh Kiều, khơi thông dòng chảy, hồ thu nước để thoát nước khi triều cường, mưa lớn.

Về lâu dài, Cần Thơ đang triển khai Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án 3), với tổng mức đầu tư hơn 8.693 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án trên được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập cho các khu vực Bình Thủy, Thới An Đông... với phạm vi bảo vệ khoảng 1.300ha.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố, trong đó tính toán cao trình xây dựng, các giải pháp thoát nước và phòng, chống ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Nhật Huy

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