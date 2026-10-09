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Việt Nam sẽ có tuyến cáp treo tại một trong “tứ đại đỉnh đèo” nằm ở độ cao 1.200m

| | Bất động sản

Việt Nam sẽ có tuyến cáp treo tại một trong “tứ đại đỉnh đèo” nằm ở độ cao 1.200m

Tỉnh Tuyên Quang dự kiến mời đầu tư hệ thống cáp treo khu du lịch Mã Pí Lèng.

Tỉnh Tuyên Quang lên kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với 181 dự án. Trong đó tại xã Mèo Vạc tỉnh dự kiến mời đầu tư xây dựng hệ thống cáp treo khu du lịch Mã Pì Lèng. Khu vực này hiện chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, lâu năm. Quy mô vốn dự án sẽ do nhà đầu tư đề xuất.

Đèo Mã Pì Lèng hay còn gọi là Mả Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng (nghĩa là sống mũi con ngựa) được mệnh danh là vua của các con đèo ở vùng núi Tây Bắc, là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km, thuộc xã Pả Vi và Pải Lủng, huyện Mèo Vạc và xã Tả Lủng huyện Đồng Văn.

Đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở độ cao 1.200m thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn trên con đường mang tên Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang cũ với các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc cũ. Đây là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam.

Tại xã Mèo Vạc tỉnh đề xuất đầu tư như khu du lịch Nho Quế 1, với diện tích khoảng 1.500 ha. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất trồng cây, lâm nghiệp.

Danh mục thu hút đầu tư của Tuyên Quang còn có dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Quản Bạ (xã Quản Bạ) với quy mô 125 ha, vốn 400 tỷ đồng hay khu du lịch Lũng Cú 9,5 ha thuộc Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngoài ra còn có một số dự án quy mô lớn gồm khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hồ Cao Ngỗi 500 ha (xã Trường Sinh), hay khu du lịch sinh thái Tây Côn Lĩnh 100 ha (xã Tân Tiến).

Ngoài ra còn có các dự án lớn như khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf Hồ Ngòi Là với tổng diện tích 1.650 ha. Dự án nằm tại các phường Minh Xuân, Mỹ Lâm và xã Yên Sơn.

Thanh Phong

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