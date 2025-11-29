Đà Nẵng có hơn 400 khu đất sạch kêu gọi đầu tư

Sẵn sàng quỹ đất kêu gọi đầu tư

Theo ông, lĩnh vực đất đai luôn được xem là nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng .

Thành phố sau sáp nhập với quy mô gần 12.000 km 2 tạo ra một dư địa đất đai rất lớn. Nguồn thu từ khai thác quỹ đất luôn ổn định và chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu ngân sách của địa phương. Nhiều năm qua, việc khai thác quỹ đất đạt hiệu quả thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý thực hiện thủ tục nhanh chóng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư. Ảnh: T.H.

Riêng năm 2025, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Trung tâm) đã triển khai đấu giá, dự kiến thu hơn 1.500 tỷ đồng cho 2 khu đất; 13 khu đất đang hoàn thiện thủ tục đấu giá, dự kiến nguồn thu hơn 7.200 tỷ đồng. Đối với quỹ đất phân lô, Trung tâm đã đấu giá thành công 57 lô/74 lô, thu ngân sách dự kiến khoảng 307 tỷ đồng. Đồng thời đang triển khai và chuẩn bị tiếp tục đấu giá đối với 81 lô với số tiền dự kiến thu được là khoảng 378 tỷ đồng.

“Việc Bộ Chính trị, Trung ương quyết định thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng và Trung tâm tài chính Quốc tế (IFC) Đà Nẵng được xem là cú hích trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế cũng như huy động tối đa nguồn lực đất đai của địa phương. Thành phố đã sẵn sàng quỹ đất phù hợp để thu hút và kêu gọi đầu tư cho các dự án”, ông nói.

Ông chia sẻ thêm, FTZ với quy mô 1.881 ha nằm ở 7 vị trí không liền kề, ưu tiên quỹ đất tập trung cho phát triển công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thương mại quốc tế thông minh, tích hợp các khu sản xuất, logistic, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. IFC sẽ được thành phố ưu tiên quỹ đất có vị trí chiến lược như vệt đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, đường Như Nguyệt khu Thuận Phước, các phương án đề xuất lấn biển Vịnh Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, hiện nay trên toàn địa bàn thành phố có 408 khu đất sạch để phục vụ kêu gọi đầu tư với hơn 408 ha, cùng với 21.856 lô đất ở phân lô phục vụ bố trí tái định cư cho các dự án và triển khai đấu giá, đảm bảo quỹ đất ở cho người dân khi có nhu cầu.

Minh bạch hóa, tái cấu trúc

Trong giai đoạn tới, Đà Nẵng sẽ triển khai Quy hoạch tích hợp 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều không gian phát triển mới như: Trung tâm tài chính quốc tế, Khu đô thị biển - sinh thái phía Đông Bắc, Hành lang sáng tạo phía Tây, Trung tâm logistic – công nghiệp công nghệ cao.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận, để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, cần phải thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.

Đồng tình với quan điểm này, Trung tâm Phát triển quỹ đất cho hay sẽ minh bạch hóa toàn bộ quỹ đất, giúp doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Đồng thời nâng cao hiệu quả việc định giá đất dựa trên cơ sở dữ liệu đồng bộ và khoa học nhằm rút ngắn quy trình đấu giá, cho thuê, giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Ngoài ra sẽ sắp xếp, tái cấu trúc quỹ đất theo hướng hiện đại, đồng bộ hơn. Nhiều thửa đất phân lô nhỏ, manh mún sẽ được hợp thửa thành các khu đất lớn thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư các dự án quy mô. Bên cạnh đó tập trung đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt các khu đất thương mại dịch vụ có giá trị cao.