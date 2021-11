Đà Nẵng đón khách du lịch nội địa

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết Sở đã xây dựng và trình UBND thành phố Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trong tình giai đoạn bình thường mới, theo phương châm: “Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng”. Kế hoạch sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố trong tình giai đoạn bình thường mới. Ảnh minh hoạ.





Trong đó, xây dựng và triển khai phương án đón khách quốc tế, tổ chức đón khách du lịch nội địa trong tình hình bình thường mới theo từng lộ trình, trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, cập nhật, rút kinh nghiệm từ các mô hình, kinh nghiệm hoạt động du lịch trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ thứ hai là chuẩn bị các điều kiện hoạt động trở lại. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động du lịch.

Ông Bình cho biết, hiện nay việc đón khách nội địa cơ bản đã bắt đầu triển khai. Khách đến Đà Nẵng có thể đi lẻ, hoặc theo chương trình du lịch của công ty lữ hành và đảm bảo thực hiện đúng các quy định về người ra/vào thành phố.

Đối với việc đón khách quốc tế, căn cứ hướng dẫn tạm thời ngày 5/11/2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch đã phối hợp các đơn vị xây dựng và hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc triển khai thí điểm đón khách quốc tế trong giai đoạn sắp tới để báo cáo UBND thành phố.

Theo ông Bình, khó khăn lớn nhất mà ngành du lịch đang phải đối mặt chính là tình hình diễn biến khó lường trước của dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước gây tâm lý lo ngại cho người dân khi đi du lịch, các quốc gia trên thế giới đang bước vào đợt dịch mới với mức độ nguy hiểm tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh kéo dài khiến nguồn lực doanh nghiệp đã kiệt quệ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành du lịch Đà Nẵng vẫn kỳ vọng hồi phục vào năm 2022 với 3 kịch bản.

Kịch bản trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố tiếp tục kiểm soát tốt được dịch bệnh, thực hiện tốt các giải pháp kích cầu du lịch nội địa và khách có thể bắt đầu du lịch trở lại; lượng khách nội địa tập trung vào từ cuối tháng 6-9 và từ cuối tháng 11-12; lượng khách quốc tế phần lớn là khách công vụ, các chuyên gia, lao động nước ngoài. Dự kiến năm 2022, tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3,1 lần so với ước thực hiện năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180 ngàn lượt và khách nội địa ước đạt hơn 3,3 triệu lượt.

Kịch bản 2 là thành phố duy trì tốt việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh; tuy nhiên khách du lịch nội địa vẫn còn tâm lý e dè đối với sự an toàn của các điểm đến. Dự kiến năm 2022, tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt hơn 2,8 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần với ước thực hiện năm 2021.

Kịch bản 3, xuất hiện các ca nhiễm do các biến thể mới của Covid-19, với tâm lý lo ngại nên khách chưa có các chuyến du lịch xa, chỉ đi du lịch trong địa phương đang sinh sống. Khách quốc tế phần lớn là khách đang lưu trú tại Việt Nam. Dự kiến năm 2022: lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt khách, tăng 87,8% so với năm 2021; trong đó, khách quốc tế ước đạt 100 ngàn lượt (tương đương năm 2021) và khách nội địa ước đạt 2 triệu lượt, tăng 2 lần so với năm 2021.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Sở đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch.

Khuyến khích các cơ sở lưu trú triển khai các mô hình phục vụ khách hạn chế tiếp xúc như quầy dịch vụ tự động check-in online, hệ thống tự check-out và trả chìa khóa nhanh; thực hiện tư vấn, xử lý tình huống, trả lời các câu hỏi về phục vụ khách qua hệ thống chatbox trả lời tự động..

Đồng thời, điều chỉnh, cập nhật và ban hành các quy định, điều kiện phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố phù hợp diễn biến dịch bệnh. Xây dựng và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động du lịch.