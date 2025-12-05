Đà Nẵng đưa ra phương án giải quyết dự án bến du thuyền trăm tỉ bên sông Hàn

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông tin, công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, đường Bạch Đằng, phường Hải Châu được dư luận đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian công cộng.

Đối với công trình này, năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư để vận động thu hồi dự án, đồng thời nghiên cứu hai phương án.

Cụ thể, phương án thứ nhất chuyển đổi công năng đối với dự án theo hướng gắn kết với hoạt động của thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí là trung tâm thông tin du lịch. Phương án thứ 2 là phá dỡ công trình nhằm tạo không gian thông thoáng.

Trên cơ sở chỉ đạo này, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, báo cáo UBND thành phố; sau đó UBND TP báo cáo Ban cán sự đảng UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình sang mục đích phục vụ công cộng.

Công trình nhà hàng, bến du thuyền nằm bên sông Hàn, đường Bạch Đằng, gần với Trung tâm hành chính thành phố

Sở Xây dựng cho biết việc xử lý công trình là vấn đề được cử tri và dư luận thành phố đặc biệt quan tâm, cần xem xét tổng thể về yếu tố xã hội, nguồn lực thành phố và đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên liên quan.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án đang bị bỏ hoang nhiều năm, gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan trung tâm thành phố. Hiện trạng công trình xuống cấp, tường bao bị vẽ bậy, cây cối chết khô, tạo nên hình ảnh nhếch nhác ngay khu vực "kim cương" ven sông Hàn.

Sở Xây dựng đã có công văn đề nghị Công ty TNHH I.V.C phối hợp với UBND phường Hải Châu triển khai phương án bảo vệ, quản lý công trình, bảo đảm mỹ quan đô thị khu vực.

Công trình nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") làm chủ đầu tư, trên diện tích hơn 4.000 m2.

Công ty TNHH I.V.C được UBND TP Đà Nẵng cho thuê diện tích đất trên từ cuối năm 2015. Đến năm 2017, công trình được xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên, chưa kịp đưa vào sử dụng thì ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt giam nên công trình không đưa vào sử dụng như dự kiến mà đóng cửa cho đến hiện tại.