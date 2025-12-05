Sau khi Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc…đổ bộ, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ đón thêm dự án có tòa tháp 25 tầng, vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo tìm chủ cho Khu đô thị mới Long Hưng Land - Văn Giang - Khu B, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Trụ và xã Long Hưng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8.408 tỷ đồng và quy mô dân số 12.576 người. Quy mô sử dụng đất gần 46 ha. Trong đó có khoảng 4,1 ha đất ở biệt thự (công trình cao tối đa 3 tầng); 12,1 ha đất ở liền kề (cao tối đa 4 tầng); gần 2 ha đất ở cao tầng thương mại (cao tối đa 25 tầng, quy mô 2.198 căn hộ); 3,2 ha đất ở cao tầng nhà ở xã hội (cao tối đa 15 tầng, quy mô 2.145 căn hộ).

Ngoài ra tại đây còn xây công trình văn hóa cao tối đa 3 tầng (trên diện tích đất 0,5 ha); công trình y tế cao tối đa 3 tầng (0,1 ha); các công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng (0,2 ha) và 4 tầng (1,5 ha); nhà trẻ, mẫu giáo cao tối đa 3 tầng (0,8 ha); trường tiểu học cao tối đa 3 tầng (0,9 ha); trường THCS cao tối đa 3 tầng (gần 1 ha)...

Tiến độ dự án kéo dài 5 năm. Cụ thể, từ tháng thứ 1 - 21 hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đất đai và tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Từ tháng thứ 16 - 21, thực hiện các thủ tục về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường và các quy định khác liên quan

Từ tháng thứ 22 - 57, hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc. Từ tháng thứ 58 - 60, hoàn thành tất cả hạng mục, nghiệm thu, bàn giao và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Trước đó vào cuối tháng 10, một dự án khác ở khu Văn Giang cũ cũng được địa phương thông báo mời đầu tư là Khu B - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang, có tổng vốn 12.101 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại xã Nghĩa Trụ và xã Phụng Công.

Tại đây sẽ xây 406 căn nhà ở liền kề; 44 căn biệt thự; 2 công trình hỗn hợp CT-01 và CT-02 cao 36 tầng nổi, 3 tầng ngầm, dùng để ở kết hợp thương mại dịch vụ; 2 toà nhà ở xã hội cao 9 tầng nổi, 1 tầng hầm; 2 công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng.

Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.



