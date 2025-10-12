Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng giao 'đất vàng' từng liên quan 'Vũ nhôm' cho DN Hà Nội thuê

12-10-2025 - 17:33 PM | Bất động sản

Khu đất 16 Bạch Đằng đã được UBND TP Đà Nẵng có quyết định cho thuê đất sau khi doanh nghiệp (DN) trúng đấu giá với mức gần 360 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng, vừa có quyết định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phúc Tín (có trụ sở tại Hà Nội) thuê đất tại địa chỉ số 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Diện tích đất được cho thuê là 1.795m2. Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất 50 năm và trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, quyền sử dụng đất khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng được Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng tổ chức đấu giá với mức khởi điểm gần 311 tỷ đồng. Trong số 2 cá nhân và 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương gần 360 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Đà Nẵng giao 'đất vàng' từng liên quan 'Vũ nhôm' cho DN Hà Nội thuê- Ảnh 1.

Khu đất 16 Bạch Đằng nằm ở vị trí trung tâm TP Đà Nẵng﻿ để hoang nhiều năm nay.

Với hai mặt tiền đường Bạch Đằng và đường Trần Phú, khu đất 16 Bạch Đằng sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, nằm ngay bên sông Hàn và kết nối trực tiếp với các trục giao thông, dịch vụ - du lịch trọng điểm.

Theo phương án đấu giá đã được công bố, khu đất được định hướng chức năng công trình trên là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác. Cùng với đó, TP Đà Nẵng khuyến khích người trúng đấu giá nghiên cứu tăng khoảng lùi xây dựng lớn hơn so với quy định, nhằm tạo không gian thông thoáng cho các tuyến phố, tăng mảng xanh cho công trình và chỗ đậu xe.

Khu đất 16 Bạch Đằng từng được UBND TP Đà Nẵng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ ("Vũ nhôm") thuê 50 năm từ năm 2014. Thanh tra sau đó xác định việc cho thuê trái quy định, khu đất bị kê biên từ năm 2018 trong quá trình điều tra sai phạm. Tháng 5/2023, Bộ Công an đề nghị Đà Nẵng hủy tạm dừng giao dịch để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp. Đến tháng 2/2025, Sở TN&MT TP Đà Nẵng thuê đơn vị thẩm định giá làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng khu đất này.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

