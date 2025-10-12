10 dự án đủ điều kiện bán nhà ở tại Đà Nẵng

Ngày 11/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, vừa công bố danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán.

Theo đó, từ ngày 1/8/2024 đến nay, căn cứ quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và theo đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán đối với 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Đà Nẵng công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Thủy Tú (phường Hải Vân) có 695 căn nhà ở (689 căn biệt thự và 6 căn liền kề). Khu đô thị Capital Square 3 có 586 căn tại tòa MAT5-6; Capital Square 2 (cùng phường An Hải) có 530 căn tại tòa A2.4 + tòa A2.6.

Dự án the Nam Khang Resort Residences (phường Ngũ Hành Sơn) có 18 căn biệt thự. Dự án căn hộ Mia Plaza (phường Liên Chiểu) có 167 căn.

Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (phường Hòa Cường) 1.112 căn hộ chung cư. Dự án tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn (phường Sơn Trà) có 941 căn hộ chung cư.

Dự án tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 - Khu đô thị Công nghệ FPT (phường Ngũ Hành Sơn) 837 căn hộ chung cư. Dự án bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (phường Sơn Trà) có 34 căn.

Trong khi đó, dự án khu đô thị Cồn Tiến (phường Hội An Đông) 340 căn nhà liền kề, song lập, biệt thự

Liên quan đến 10 dự án này, Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho biết: Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở đó thì phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất này trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng theo quy định Luật Nhà ở năm 2023. Thực hiện việc bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024.

Trong khi đó, việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc). Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, các dự án này chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 05% giá bán nhà ở khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, việc bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18, 19 Luật Nhà ở năm 2023 và Điều 4, 5, 7 Nghị định số 95 ngày 24/7/2024 của Chính phủ.