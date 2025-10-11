Thành phố đông dân nhất cả nước sắp khởi công cầu vượt và hầm chui hơn 9.000 tỷ, kỳ vọng “giải cứu” ùn tắc cửa ngõ phía Đông

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) cho biết, đơn vị đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công đoạn 1 của đường Vành đai 2 cùng nút giao Bình Thái.

Đối với đoạn 1 của tuyến Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dự án đã được UBND TP HCM phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2025. Tuyến có chiều dài khoảng 3,5 km, quy mô 6–8 làn xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn này là hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tới gần 6.700 tỷ đồng.

Hiện Ban Giao thông đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công gói thầu XL01 (phần đường). Dự kiến, thiết kế và dự toán gói thầu này sẽ được phê duyệt trước ngày 15/10/2025. Công tác lựa chọn nhà thầu sẽ được triển khai trong tháng 11, và dự án dự kiến khởi công vào cuối tháng 11/2025.

Bình đồ toàn cảnh Dự án đường Vành đai 2 sau khi khép kín.

Song song với đoạn tuyến Vành đai 2, dự án nút giao Bình Thái – điểm giao giữa đường Vành đai 2 và đường Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ) cũng đang được gấp rút hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Theo thiết kế, nút giao này sẽ được xây dựng theo dạng hoa thị hoàn chỉnh, bao gồm cầu thép dọc tuyến Vành đai 2 vượt qua đường Võ Nguyên Giáp, kết hợp hệ thống hầm chui trên các tuyến song hành.

Ban Giao thông hiện đang khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến, nút giao Bình Thái sẽ được khởi công vào cuối tháng 12/2025.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này – nơi vốn thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng vào trung tâm TP.HCM thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sau sáp nhập, TP HCM trở thành thành phố đông dân nhất cả nước với khoảng 14 triệu người. Dân số của TP HCM gần tương đương với vùng đô thị Bangkok và hơn gấp đôi đảo quốc Singapore (hơn 6 triệu dân). TP HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vào TP HCM hiện hữu, vẫn giữ tên gọi là TP HCM. Sau khi hợp nhất, diện tích của TPHCM từ 2.095 km2 sẽ tăng lên 6.772 km2. Đặc biệt, sau sáp nhập, TP HCM cũng là siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam và thứ 4 của Đông Nam Á.



