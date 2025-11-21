Đà Nẵng giao hơn 23.600m² đất làm Khu dân cư Nam Bàu Mạc

TP Đà Nẵng đã quyết định giao 23.694,8m² đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung thực hiện dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc tại phường Liên Chiểu. Dự án được hình thành từ 2 phần diện tích.

Trong đó, 14.147m² là đất ở đô thị giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Phần còn lại, 9.547,8m², là đất cây xanh, đất giao thông và mương kỹ thuật, được giao không thu tiền sử dụng đất.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc

Chủ trương giao đất được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thiện phương án giá, sở tổ chức xác định mốc giới và bàn giao đất thực địa cho doanh nghiệp.

Đồng thời, đơn vị này phải chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật dữ liệu đất đai.

Việc trao giấy chứng nhận cho chủ đầu tư chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Thuế thành phố Đà Nẵng được yêu cầu xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, hướng dẫn các khoản được trừ theo quy định nếu có, đồng thời phát hành thông báo nộp tiền, phí và lệ phí liên quan.

UBND phường Liên Chiểu được giao theo dõi quá trình triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án. Địa phương có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, bảo đảm tuân thủ đúng mục đích, đúng vị trí, diện tích và phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bao gồm tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định.

Chủ đầu tư liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy hoạch, bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực.