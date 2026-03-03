Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng lựa chọn tổ chức đấu giá sân Chi Lăng, hơn 9.706 tỉ đồng

03-03-2026 - 21:07 PM | Bất động sản

Thi hành án Đà Nẵng đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá 14 thửa đất thuộc sân vận động Chi Lăng, tài sản trong vụ án Phạm Công Danh

Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu.

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá được thực hiện do các bên đương sự không thỏa thuận được. Vì vậy, THADS TP Đà Nẵng ra thông báo trên để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kê biên.

Tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 14 thửa đất. Tổng giá trị được thẩm định là hơn 9.706 tỉ đồng.

Đà Nẵng tổ chức đấu giá sân Chi Lăng với giá trị hơn 9 . 706 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, phường Hải Châu

THADS TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị tham gia phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đấu giá; có phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả; bảo đảm năng lực, kinh nghiệm và uy tín; mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp; có tên trong danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố, cùng các tiêu chí khác phù hợp với tính chất tài sản. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 3-3 đến hết ngày 5-3.

Việc xử lý khối tài sản này nằm trong quá trình tổ chức thi hành một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn II).

Tháng 10-2010, thành phố Đà Nẵng chấp thuận bán toàn bộ sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh (của ông Phạm Công Danh) để xây khu phức hợp, kèm nhiều ưu đãi.

Tháng 1-2011, sân được bán giá gần 1.400 tỉ đồng, tách thành 10 lô, cấp sổ đỏ lâu dài trái Luật Đất đai 2003, rồi thế chấp vay hơn 4.000 tỉ đồng. Năm 2014, ông Phạm Công Danh bị bắt, dự án đình trệ.

Giai đoạn 2016–2018, tòa tuyên kê biên, thi hành án gần 3.946 tỉ đồng nhưng vướng pháp lý, không thể đấu giá. Năm 2018–2019, thành phố đề xuất chuộc lại đất thất bại do chênh lệch nghĩa vụ tài chính. Năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch, tổ chức đấu giá.

Tháng 12-2025, TP Đà Nẵng đã quyết định lấy tên sân Chi Lăng đặt cho sân vận động 20.000 chỗ ngồi ở phường Hòa Xuân, được đưa vào sử dụng năm 2016.

Theo B.Vân

Người Lao động

