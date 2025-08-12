Đà Nẵng: Lừa đảo chiếm đoạt hơn trăm tỷ để đầu tư chứng khoán, Chủ tịch và Giám đốc lĩnh án chung thân

Theo Công an nhân dân, vào chiều 11/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital. Từ tháng 3/2016, Linh bắt đầu tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm do Linh tự đặt ra, gồm: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày, tiết kiệm theo tháng.

Trong đó, đa số khách hàng chọn gửi tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng; lãi suất dao động từ 5,4% đến 18%/năm. Để thu hút người gửi, Linh áp dụng các chương trình khuyến mại như tặng vàng, tặng tiền mặt...

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam (cũ), còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo của Linh, Thái điều hành nhân viên tiếp tục tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm, chi trả lãi, gốc, lương, chi phí hoạt động, số dư còn lại chuyển về cho Linh hoặc nhận tiền bổ sung khi thiếu hụt.

Để tạo niềm tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định Công ty Cổ phần Tài chính Vietnam Capital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 10 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất luôn cao hơn ngân hàng”.

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhờ những lời giới thiệu này, nhiều người tin tưởng gửi tiền.

Phiên Tòa chật kín bị hại với con số thiệt hại do hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Linh - Thái lên đến hơn 139 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác minh được 288 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 139 tỷ đồng; số còn lại gồm trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Số tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái sử dụng vào đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi tiết kiệm ngân hàng và kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp, không đủ trả lãi như cam kết.

Từ cuối năm 2020, hai bị cáo chỉ còn xoay vòng tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước. Đến tháng 1/2023, dù đã mất khả năng chi trả, Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch Sơn Trà vào tháng 3/2023, Linh mở phòng giao dịch Sông Hàn vào tháng 4/2023, tiếp tục đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tổng cộng 288 bị hại, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.