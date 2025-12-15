Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng sẽ lập 'siêu' ban quản lý dự án

15-12-2025 - 07:13 AM | Bất động sản

Đà Nẵng thành lập ban quản lý dự án mới sau hợp nhất nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường quản lý các dự án dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đã có Đề án gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính TP. Đà Nẵng về việc thành lập Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA của Đà Nẵng và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Nam.

Việc này thực hiện theo kết luận về sắp xếp 5 Ban QLDA xuống còn 3 Ban của UBND TP. Đà Nẵng. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức.

Theo đề án, Ban QLDA mới sẽ đảm nhận chức năng chủ đầu tư, trực tiếp quản lý các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các đơn vị có nhu cầu. Nhiệm vụ bao gồm từ khâu chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế, giám sát thi công, nghiệm thu, quyết toán đến bàn giao công trình.

Đà Nẵng tiếp tục hợp nhất, sắp xếp lại các Ban QLDA.

Đề án cũng chỉ ra những khó khăn còn tồn tại như công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nguồn đất đắp, thủ tục khai thác khoáng sản phức tạp, chất lượng hồ sơ tư vấn chưa đồng đều. Đây là những thách thức cần khắc phục để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Hiện, Ban QLDA Đà Nẵng đang triển khai 282 dự án, trong đó có 126 dự án đang thực hiện và 156 dự án chuẩn bị đầu tư. Các lĩnh vực trải rộng từ dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến công nghệ thông tin. Riêng khu vực Thanh Khê, đơn vị trực thuộc đã quản lý 104 dự án, với 21 công trình hoàn thành. Còn Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Nam có 93 dự án.

Dự kiến, cơ cấu tổ chức của Ban QLDA mới có 258 nhân sự với 8 phòng ban. Trong đó Ban Giám đốc sẽ có 1 trưởng và 9 phó.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có kết luận về phương án sắp xếp các Ban QLDA trực thuộc UBND thành phố. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai dự án; sắp xếp từ 5 Ban QLDA hiện nay sẽ tổ chức lại còn 3 Ban, phân theo chuyên ngành.

Theo Nguyễn Thành - Thanh Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân TP.HCM dễ dàng mua nhà hơn người Hà Nội vì điều này

Người dân TP.HCM dễ dàng mua nhà hơn người Hà Nội vì điều này Nổi bật

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc muốn đầu tư loạt dự án đô thị, hạ tầng ở Quảng Trị

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc muốn đầu tư loạt dự án đô thị, hạ tầng ở Quảng Trị Nổi bật

Đề nghị rút ngắn thi công đường Thái Bình - Phố Hiến, hoàn thành năm 2027

Đề nghị rút ngắn thi công đường Thái Bình - Phố Hiến, hoàn thành năm 2027

07:12 , 15/12/2025
Chuyện tiêu tiền 'bẩn’ của những đại gia bất chính

Chuyện tiêu tiền 'bẩn’ của những đại gia bất chính

07:11 , 15/12/2025
Đảo Ngọc tổ chức Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc – Cất cánh cùng APEC”

Đảo Ngọc tổ chức Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc – Cất cánh cùng APEC”

19:30 , 14/12/2025
"Ông lớn" Nhật Bản muốn làm KCN thông minh 180 ha ở Ninh Bình, dự kiến khởi công năm 2027

"Ông lớn" Nhật Bản muốn làm KCN thông minh 180 ha ở Ninh Bình, dự kiến khởi công năm 2027

12:45 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên