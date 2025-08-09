Đà Nẵng thí điểm bản sao số để xây dựng đô thị thông minh.

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng sẽ thí điểm bản sao số (Digital Twin) trên địa bàn phường trung tâm, sau đó nhân rộng ra toàn thành phố trong năm 2026.

Để triển khai xây dựng đô thị thông minh, UBND TP. Đà Nẵng đã đăng ký và đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ triển khai "Thí điểm bản sao số thành phố Đà Nẵng". Đây là hệ thống mô phỏng toàn bộ hiện trạng thành phố trên nền tảng 3D/GIS.

Được biết, 5 năm liền, Đà Nẵng được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam do VINASA tổ chức, giải thưởng Thành phố thông minh Seoul… Việc thí điểm bản sao số sẽ là nền tảng để địa phương áp dụng chính thức, phục vụ quản lý và điều hành đô thị trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ thông minh.

Tại buổi làm việc mới đây với Bộ trưởng Bộ KH&CN về triển khai Nghị quyết 57, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã nhắc lại đề xuất này và nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia, hướng tới quản lý và vận hành đô thị thông minh dựa trên dữ liệu.

Theo TS. Lê Anh Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phenikaa – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa, bản sao số là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các đô thị đang phát triển, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng như hiện nay.

Ông Sơn đề xuất thiết lập một hệ thống nhiều lớp dữ liệu, từ tài nguyên, giao thông, kinh tế, khí thải khí CO 2 cho đến dữ liệu blockchain để có thể xây dựng một hệ thống bản sao số đúng nghĩa, góp phần nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Phenikaa đã hợp tác Đà Nẵng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Đơn vị này đang tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ lõi có thể ứng dụng vào thực tiễn của thành phố, như: xe tự hành, trí tuệ nhân tạo (AI), cùng nhiều nền tảng công nghệ số khác. Từ thực tế đó, TS. Lê Anh Sơn đề xuất sớm có cơ chế đặt hàng, thử nghiệm sản phẩm trong các khu vực công cộng.

Sau khi thảo luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thống nhất chọn phường Hải Châu - phường trung tâm của thành phố để triển khai thử nghiệm bản sao số, sau đó mở rộng toàn địa bàn với sự hỗ trợ của Bộ KH&CN và Tập đoàn Phenikaa.

“Bản sao số” – Digital Twin là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ công bố. Đây là công nghệ giúp mô phỏng đô thị, tối ưu giao thông, hạ tầng, logistics và ứng phó thiên tai, mở đường cho đô thị thông minh bền vững.

Bản sao số được thiết kế để phản chiếu chính xác một thực thể vật lý trong không gian số, nơi mọi dữ liệu và biến động được liên tục cập nhật theo thời gian thực. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn như: cảm biến IoT, camera, drone, lidar, vệ tinh cùng mạng 5G…

Đây sẽ là hệ sinh thái số động, tự động thu thập dữ liệu, học hỏi và phát triển. Với lớp phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình này cho phép mô phỏng hàng loạt kịch bản xảy ra đối với một quyết định, điều chỉnh đối sẽ được triển khai trong thực tế.

Theo Giang Thanh

Tiền Phong

