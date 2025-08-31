Đà Nẵng thu hút 25 doanh nghiệp vi mạch, bán dẫn

Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2025 - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Đây là lần đầu tiên một địa phương lựa chọn ngày riêng dành cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thể hiện quyết tâm và khát vọng đi đầu trong cuộc đua làm chủ công nghệ lõi. Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời là điểm sáng trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi ở Việt Nam và khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố đã phê duyệt Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, với định hướng đưa Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước trong lĩnh vực này vào năm 2030. Đề án hướng tới hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển doanh nghiệp công nghệ và xây dựng nền tảng cho phát triển bền vững ngành bán dẫn.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sau hơn một năm triển khai, hệ sinh thái vi mạch – bán dẫn tại Đà Nẵng đã có bước tiến rõ rệt. Từ 8 doanh nghiệp ban đầu, đến nay thành phố đã thu hút 25 doanh nghiệp hoạt động trong các mảng thiết kế, kiểm thử và đóng gói. Đây là kết quả của chiến lược bài bản trên bốn phương diện: chính sách định hướng rõ ràng, hạ tầng từng bước được đầu tư, nhân lực được đào tạo bài bản, môi trường đầu tư hấp dẫn và minh bạch.

Lĩnh vực đào tạo cũng ghi nhận sự chuyển động tích cực. Tính đến năm 2024, đã có 8 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tuyển sinh chuyên ngành vi mạch bán dẫn với quy mô ban đầu 600 sinh viên, dự kiến tăng lên 1.000 sinh viên trong năm 2025. Thành phố cũng tổ chức 6 khóa bồi dưỡng cho hơn 255 giảng viên và sinh viên, nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc khởi động Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu đạt công suất 10 triệu sản phẩm mỗi năm, phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Chủ đầu tư – công ty VSAP LAB – là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực bán dẫn, do đội ngũ chuyên gia người Việt sáng lập. Họ là những người đã từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, với kỳ vọng làm chủ công nghệ lõi ngay trên đất Việt.

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp bán dẫn - Ảnh: VGP/Lưu Hương

TP Đà Nẵng sở hữu đầy đủ các điều kiện để "đi đầu - đi nhanh" trong lĩnh vực bán dẫn

Là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS, Chủ tịch FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT chia sẻ, trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như điểm đến mới.

Lợi thế của Việt Nam là nguồn nhân lực, nhân tài chất lượng cao đang chung tay cống hiến cho ngành bán dẫn Việt Nam: Đội ngũ chuyên gia Việt kiều trở về đóng góp cho đất nước; các doanh nghiệp quốc tế mang công nghệ và đào tạo sang Việt Nam; các doanh nghiệp công nghệ tiên phong như FPT. Đà Nẵng hiện nay đang sở hữu đầy đủ các điều kiện để "đi đầu - đi nhanh" trong lĩnh vực bán dẫn, với sự hợp lực chặt chẽ trong mô hình 3 nhà (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp).

Ông Trần Đăng Hòa chia sẻ, trong lĩnh vực bán dẫn, FPT bắt đầu "nhập cuộc" ngành từ hơn 10 năm trước và chọn hướng đi khác biệt khi tập trung vào thị trường ngách trong ngành bán dẫn. Ở mảng chip nguồn, từ năm 2022 FPT đã sản xuất chip đạt chuẩn khắt khe của Nhật, ghi nhận hơn 70 triệu đơn hàng từ các hãng máy in, camera hàng đầu.

Bên cạnh đó, FPT tập trung phát triển dịch vụ kiểm thử (OSAT). Tập đoàn đã hợp tác NIC cung cấp khóa đào tạo cho các bạn trẻ tiếp cận công nghệ mới nhất, đẩy mạnh R&D và đổi mới để kiến tạo con chip mới cho thị trường.



