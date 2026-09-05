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Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay online giả, lừa hơn 4 tỷ đồng

| | Kinh tế số

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phá thành công chuyên án 148L, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền online. Cơ quan Công an xác định hàng trăm người bị lừa chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay online giả, lừa hơn 4 tỷ đồng- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Theo Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Hà Hiền (28 tuổi), ở TP Hà Nội có dấu hiệu hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Hiền cùng nhiều đối tượng khác hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh.

Vũ Đức Phong (29 tuổi) được xác định là người cầm đầu, lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia. Nhóm này lập nhiều tài khoản, trang Facebook giả mạo để quảng cáo cho vay tiền online, sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng nhằm tạo lòng tin với người vay.

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân rồi thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển trước “phí làm hồ sơ” từ 1 đến 2% số tiền vay.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do “sai nội dung chuyển khoản”, “đóng thuế” hoặc các nguyên nhân khác để yêu cầu chuyển thêm tiền. Bằng cách liên tục đưa ra các lý do, nhóm này chiếm đoạt tiền cho đến khi nạn nhân nghi ngờ, không chuyển thêm thì chặn liên lạc.

Theo điều tra của Công an TP Đà Nẵng, tiền chiếm đoạt được Phong chuyển cho Nguyễn Hữu Sơn để luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền. Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền mỗi lần chuyển, sau đó thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt.

Từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã lừa bà H.T.Đ. (62 tuổi), ở xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng số tiền 53,95 triệu đồng.

Từ lời khai và dữ liệu điện tử thu giữ, Công an bước đầu xác định đường dây đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng Công an còn phát hiện dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm xác định Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, 1 laptop, 1 ô tô Ford Raptor, 1 mô tô và 60 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

 Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Chí Đại - Nguyễn Tín

Đại đoàn kết

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