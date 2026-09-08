Đà Nẵng xây dựng cơ chế hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc

Sóng đầu tư tỷ USD và sự chuyển dịch sang kinh tế tri thức

Đà Nẵng đang chứng minh sức hút mạnh mẽ thông qua các con số tăng trưởng đầu tư thực tế. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, giai đoạn 2021–2025, thành phố thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI, đưa tổng mức lũy kế lên 1.133 dự án với khoảng 11 tỷ USD vốn đăng ký. Động lực này tiếp tục duy trì khi 6 tháng đầu năm 2026, dòng vốn ngoại rót vào thành phố đạt gần 358 triệu USD, gấp 1,8 lần cùng kỳ. Các lĩnh vực cốt lõi là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh trụ cột dịch vụ - du lịch, Đà Nẵng đang tập trung phát triển nền kinh tế có hàm lượng tri thức cao, gắn liền với hai mô hình Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Thành phố đồng thời đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), hướng tới các tập đoàn xuyên quốc gia, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Fortune 500 và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Đà Nẵng ưu tiên thu hút các lĩnh vực mũi nhọn gồm công nghệ cốt lõi (vi mạch bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây), công nghệ mới và bền vững (công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch), cùng các dịch vụ cao cấp như logistics thông minh và tài chính quốc tế.

Hút nhân sự chất lượng cao định cư tại Đà Nẵng

Cùng với các chiến lược phát triển, xây dựng cơ chế, chuẩn bị nguồn nhân sự chất lượng cao đáp ứng các ngành kinh tế mới đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, dân số trong độ tuổi lao động của thành phố đạt khoảng 1,7 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 37%. Đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao chiếm khoảng 42% tổng nguồn nhân lực và tiếp tục nâng lên khoảng 50% vào năm 2045. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng để thành phố phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Thành phố Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á mà còn là thủ phủ tài chính, công nghệ

Dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 chỉ rõ, Đà Nẵng triển khai các giải pháp thu hút nhân tài có trình độ cao trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống, hình thành đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực mũi nhọn, làm việc tại các trung tâm tài chính, khu thương mại tự do mà thành phố lên kế hoạch xây dựng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, hệ thống chính sách đãi ngộ vượt trội đang được thành phố khẩn trương triển khai. Ngày 25/10/2025, thành phố ra quyết định ban hành chủ trương chi trả tới 150 triệu đồng/tháng cho các chuyên gia đầu ngành, nhà quản trị và nhà khoa học xuất sắc.

Để thu hút nhân tài làm việc tại các Khu thương mại tự do, thành phố ưu đãi giảm đến 50 % thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 năm cho nguồn thu từ tiền lương và tiền công phát sinh ngay tại đây. Đà Nẵng còn tạo điều kiện tối đa thủ tục cư trú cho các lao động chuyên gia nước ngoài với thời hạn thị thực lên đến 5 năm và thẻ tạm trú kéo dài tối đa 10 năm. Chính sách này áp dụng cho cả gia đình và con cái dưới 18 tuổi đi cùng chuyên gia tới Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, địa phương đang nghiên cứu chính sách "visa công nghệ" để thu hút chuyên gia quốc tế và cộng đồng "du mục kỹ thuật số" về Đà Nẵng làm việc.

Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nhân lực chất lượng cao lên khoảng 42% vào năm 2030 và 50% năm 2045, riêng lĩnh vực bán dẫn phấn đấu đào tạo và thu hút tối thiểu 5.000 nhân lực chất lượng cao vào năm 2030 (Ảnh: H.T.V)

Thu hút nhân tài chất lượng cao tới sinh sống, làm việc là mục tiêu mọi địa phương đều mong muốn để xây dựng kinh tế. Điều đáng nói là Đà Nẵng đang thực sự quyết liệt với chiến lược này và thực hiện một cách đồng bộ, từ định hướng chiến lược tổng thể thành phố đến các nghị quyết và quyết sách cụ thể để xây dựng môi trường sống, làm việc thuận lợi, phát triển cho lực lượng chuyên gia trong và ngoài nước.

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