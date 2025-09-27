Theo BCH, lúc 1h ngày 27/9, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 ở mức 599,55m; Sông Bung 4 217,56m; A Vương: 364,62m; Đak Mi 4 253,08m; Sông Tranh 2: 149,46m. Mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu cùng thời điểm trên đều đang ở mức báo động I.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh tính toán, tổ chức vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2.

Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện hạ mực nước trong hồ từ 15h chiều 27/9.

Cụ thể, Đak Mi 4: 251,5m; Sông Bung 4: 217m; Sông Bung 2: 598m trước 18h ngày 28/9/2025. Thời gian bắt đầu vận hành từ 15h ngày 27/9/2025. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Đồng thời vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

BCH lưu ý việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về BCH và các đơn vị liên quan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9h ngày 27/9, tâm bão số 10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 35km/h.

Do ảnh hưởng của bão, trong những ngày tới Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.