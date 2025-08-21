Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đã xác định thị trường nước ngoài đầu tiên của ô tô điện Xiaomi – Tesla, BYD lo dần đi là vừa

21-08-2025 - 14:31 PM | Thị trường

Xiaomi đã đặt mục tiêu gia nhập thị trường châu Âu vào năm 2027.

Xiaomi Corp. dự định sẽ bán chiếc xe điện đầu tiên của mình tại châu Âu vào năm 2027, tuyên bố kế hoạch thách thức Tesla Inc. và BYD Co. trên toàn cầu sau khi đã giành được chỗ đứng với mảng kinh doanh xe điện tại Trung Quốc mới chỉ một năm tuổi.

Chủ tịch Lu Weibing đã cung cấp thêm thông tin về kế hoạch mở rộng của công ty sau khi báo cáo mức tăng 31% trong doanh thu quý, nhờ màn ra mắt thành công của chiếc xe điện thứ hai trong mùa hè.

Xiaomi từng nhiều lần đề cập đến kế hoạch "xuất ngoại" cho các mẫu ô tô điện của mình, mặc dù chưa bao giờ chỉ định một thị trường mục tiêu. Châu Âu là điểm đến phổ biến đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, nhằm khai thác một thị trường với lợi nhuận tốt hơn trong khi các chính phủ khắp châu lục đang chào đón các công ty xe điện và pin Trung Quốc, một phần để giảm thiểu tác động từ thuế quan của Mỹ.

Đã xác định thị trường nước ngoài đầu tiên của ô tô điện Xiaomi – Tesla, BYD lo dần đi là vừa- Ảnh 1.

Nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe thể thao đa dụng YU7 giúp Xiaomi giảm nhiều áp lực trong canh bạc10 tỷ khi thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhưng cạnh tranh rất khốc liệt. Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong năm nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, bất chấp tình trạng sản xuất gặp khó, thử thách khả năng mở rộng của họ. Thời gian chờ đợi cho mẫu SUV đã kéo dài hơn một năm.

Doanh thu đã tăng lên 116 tỷ nhân dân tệ (16,2 tỷ USD) trong quý kết thúc vào tháng 6, nhỉnh hơn chút ít so với ước tính trung bình của các nhà phân tích. Công ty đã giao 81.302 xe trong quý II và hơn157.000 xe trong nửa đầu năm - trên đà vượt qua sản lượng cả năm 2024. Nhưng điện thoại thông minh - mảng kinh doanh gốc và lớn nhất của hãng - đã giảm 2,1% và thấp hơn khoảng 5% so với dự báo trung bình.

Mặc dù không kỳ vọng điện thoại thông minh sẽ có nhiều tăng trưởng trong năm nay, mục tiêu của công ty là tăng thị phần tại Trung Quốc thêm 1% mỗi năm, Lu nói với các phóng viên trong buổi công bố báo cáo tài chính hôm 19/8.

Khoản lỗ từ bộ phận xe điện đã thu hẹp còn khoảng 300 triệu nhân dân tệ trong giai đoạn này. Lei nói tại một cuộc họp với nhà đầu tư vào tháng 6 rằng mảng sản xuất ô tô được kỳ vọng sẽ có lãi trong nửa cuối năm nay.

Vốn hóa của Xiaomi đã tăng khoảng 120 tỷ USD trong năm qua, chủ yếu nhờ các thông tin tích cực từ lĩnh vực xe điện.

Xiaomi cũng tránh được cuộc chiến về giá với các hãng xe Trung Quốc khác khi nhu cầu đối với các phương tiện của họ vẫn ở mức cao. Lợi nhuận ròng tổng thể của Xiaomi đã tăng gần gấp đôi lên 11,9 tỷ nhân dân tệ.

Đã xác định thị trường nước ngoài đầu tiên của ô tô điện Xiaomi – Tesla, BYD lo dần đi là vừa- Ảnh 2.

Một điểm đáng chú ý là Xiaomi đang đối mặt với sự chậm lại trong hoạt động kinh doanh cốt lõi và chi tiêu tiêu dùng yếu. Xiaomi cùng với các đối thủ như Apple Inc. và Huawei Technologies Co. đã đưa ra mức giảm giá sâu cho các mẫu smartphone trong lễ hội mua sắm lớn hồi tháng 6 nhằm lôi kéo người mua, gây áp lực lên lợi nhuận.

Trí tuệ nhân tạo và thiết kế chip là một lĩnh vực khác mà hãng đang tăng cường nguồn lực. Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đã công bố chip Xring O1 tiến trình 3 nanomet, được thiết kế để cung dành cho các thiết bị như máy tính bảng 7 Ultra. Lei cho biết công ty sẽ đầu tư 7 tỷ USD trong thập kỷ này vào chất bán dẫn.


Đức Nam

