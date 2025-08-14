Không có đơn hàng thì phá sản, nhưng 3 phút nhận 200.000 đơn như Xiaomi cũng khốn đốn

Xiaomi, thương hiệu công nghệ đến từ Trung Quốc, đã nhảy vào cuộc chơi xe hơi điện (EV) với sự ra mắt của Xiaomi YU7. Mẫu SUV cỡ trung đến lớn này đã tạo được tiếng vang khi thu hút được 200.000 đơn hàng chỉ trong vòng 3 phút sau khi ra mắt vào ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, con số này lại nằm trong tương phản rõ rệt so với 6.024 xe chỉ được giao trong tháng đầu tiên sau đó.

Điều này đã khiến nhiều người quan tâm đặt câu hỏi về khả năng sản xuất và cung ứng của Xiaomi Auto khi mà nhà máy Giai đoạn 1 của hãng với sức sản xuất 150.000 xe/năm đã hoạt động được một năm và nhà máy Giai đoạn 2, vừa hoàn thành vào giữa tháng 6 năm 2025, kỳ vọng sẽ có sức sản xuất tương đương sau khi tăng tốc.

Trong bối cảnh thị trường EV Trung Quốc đang ngày càng cạnh tranh, Xiaomi không chỉ phải đối mặt với áp lực giao hàng mà còn phải cạnh tranh để giữ chân khách hàng. Thực tế là chỉ khoảng 10% người đặt trước SU7 đã chuyển sang đặt trước YU7 khi mẫu xe này được ra mắt, cho thấy rằng YU7 không thể giảm bớt áp lực giao hàng cho SU7. Và giờ đây, thời gian chờ đợi để nhận xe YU7 đã vượt quá 10 tháng, một con số vừa quá dài, vừa bất hợp lý.

Chính vì lý do trên, Xiaomi đã bắt đầu yêu cầu một số khách hàng thanh toán trước toàn bộ số tiền để ưu tiên giao xe cho những người có ý định mua mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế và không chắc chắn rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề tồn đọng lớn khi mà Xiaomi YU7 đã nhận được 315.900 đơn hàng trong 72 giờ sau khi ra mắt.

Bảng thống kê doanh số bán lẻ SUV cỡ trung đến lớn trong tháng 7 năm 2025 cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành. Xiaomi YU7cho tới gần cuối tháng vẫn đứng thứ tư trong bảng xếp hạng.

Nguồn: Car News China

Mục tiêu giao hàng của Xiaomi Auto cho năm nay là 350.000 xe, và sau khi đã giao 150.000 xe trong nửa đầu năm, hãng cần phải giao thêm 200.000 xe trong nửa sau. Điều này đồng nghĩa với việc Xiaomi cần giao trung bình 33.000 xe mỗi tháng. Với 30.452 xe được giao trong tháng 7, bao gồm cả SU7 và YU7, Xiaomi đang đứng trước áp lực lớn để đạt được mục tiêu sản xuất của mình.

Xiaomi có thể cân nhắc ra mắt các mẫu xe mới để khuyến khích khách hàng chuyển đổi đơn đặt hàng hiện tại, nhưng chiến lược này có thể không hiệu quả, giống như việc ra mắt YU7 không thể giảm bớt được áp lực giao hàng cho SU7. Trong khi đó, việc sản xuất và cung ứng xe hơi đang là một cuộc đua với thời gian, không chỉ đối với Xiaomi mà còn đối với toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi điện.

Với những thách thức hiện tại, Xiaomi Auto cần phải tìm ra giải pháp nhanh chóng để cải thiện khả năng giao hàng và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, nếu không muốn mất đi lợi thế trên thị trường EV đầy tiềm năng.