Đặc biệt lưu ý: Từ tháng 10/2025, túi tiền và quyền lợi người dân thay đổi ra sao với loạt chính sách quan trọng sắp có hiệu lực?

Đánh thuế với mọi thu nhập tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài từ 1/10/2025

Theo điểm d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Luật này cũng bổ sung nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 cũng quy định về việc giảm thời gian miễn thuế đối với thu nhập từ bán sản phẩm công nghệ mới; Mở rộng đối tượng miễn thuế gồm thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành, thu nhập từ tiền lãi và từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

Bên cạnh đó, thay đổi ngành nghề được hưởng hưởng thuế suất ưu đãi. Cụ thể, bỏ và bổ sung một số ngành, nghề được hưởng ưu đãi…

Thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10/2025

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 71 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 đã bổ sung các khoản 18, 19, 20 vào sau khoản 17 Điều 4 về thu nhập được miễn thuế quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, thêm 03 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân được thực hiện IVF khi có nguyện vọng

Theo đó, tai Điều 3 Nghị định 207/2025/NĐ-CP, nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Nghị định 207/2025/NĐ-CP còn quy định cụ thể điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ.

Từ 15/10/2025, Ngân hàng nhà nước có quyền quyết định cho vay đặc biệt với lãi suất 0%/năm

Căn cứ theo Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2025 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 93 Luật 2024, từ 15/10/2025, Ngân hàng Nhà nước có thể cho vay đặc biệt không cần tài sản bảo đảm với lãi suất 0%/năm, theo quy định của Thống đốc.

Trước 15/10/2025, theo khoản 4 Điều 193 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, việc cho vay đặc biệt không tài sản bảo đảm phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định, không có quy định cụ thể về lãi suất 0%.

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2025 còn có điều khoản liên quan đến lãi suất khoản vay. Theo đó, khoản vay đặc biệt đã được Thủ tướng quyết định trước ngày 15/10/2025 tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cũ, được xem xét gia hạn với lãi suất 0%/năm.

Cũng tại, lần đầu tiên quy định rõ quyền thu giữ tài sản bảo đảm; Bổ sung quy định về xử lý tài sản đang bị kê biên và hoàn trả vật chứng

Áp dụng quy định mới về cấp giấy chứng sinh cho trẻ từ 1/10/2025

Theo Thông tư 22/2025/TT-BYT các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm:

- Trẻ sinh tại cơ sở y tế: Cơ sở nơi trẻ sinh ra sẽ cấp giấy chứng sinh theo mẫu số 01 trước khi trẻ rời khỏi cơ sở hoặc theo yêu cầu của thân nhân.

- Trẻ sinh ngoài cơ sở y tế: Thân nhân phải nộp tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh trong vòng 30 ngày kể từ khi trẻ sinh ra. Cơ sở y tế sẽ xác minh thông tin và cấp giấy trong vòng 5 ngày làm việc.

- Trẻ sinh do mang thai hộ: Nếu trẻ sinh tại cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, giấy chứng sinh sẽ được cấp theo mẫu số 02. Nếu sinh tại cơ sở khác, cần có bản xác nhận từ cơ sở thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

- Trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế: Giấy chứng sinh sẽ được cấp theo mẫu quy định, sau đó cấp giấy báo tử.

Giấy chứng sinh được lập thành 02 bản, một bản giao cho thân nhân và một bản lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.

Từ 10/10/2025, xoá bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Nghị định 232/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP đã bổ sung "hoạt động sản xuất vàng miếng".

Theo đó, Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm:

- Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Hoạt động sản xuất vàng miếng;

- Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng;

- Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng

- Các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.

Thêm một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý tại Nghị định 232/2025 là việc sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phải được cấp phép.

Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung với tập đoàn đa quốc gia từ 15/10/2025

Theo Điều 3 Nghị định 236/2025/NĐ-CP, các trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung như sau:

- Đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất của công ty mẹ tối cao từ 750 triệu EUR/năm trở lên, đạt ngưỡng này trong ít nhất 02 năm của 04 năm liền kề trước năm tài chính xác định nghĩa vụ thuế.

- Trường hợp tập đoàn mới thành lập, chỉ cần có 02 năm đạt ngưỡng doanh thu là thuộc diện áp dụng.

Không áp dụng đối với các trường hợp loại trừ theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 107/2023/QH15 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 236/2025/NĐ-CP.

Mức đóng BHYT đối với quân nhân và người lao động Bộ Quốc phòng từ 16/10/2025

Theo Thông tư 98/2025/TT-BQP, mức đóng BHYT là là 4,5% mức lương cơ sở đối với trường hợp thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng gồm:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

- Nhóm do BHXH đóng;

- Nhóm do NSNN đóng;

- Nhóm được NSNN hỗ trợ, học sinh, sinh viên hệ dân sự trong các học viện, nhà trường Quân đội và Cơ yếu;

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Ngoài ra, Thông tư 90/2025/TT-BQP (hiệu lực ngày 02/10/2025) cũng đã quy định mức đóng, phương thức, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, người sử dụng lao động trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, hai năm đầu tính từ tháng, năm nhập ngũ (đủ 24 tháng) đóng bằng 22% của 02 lần mức tham chiếu; sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tăng thêm 0,5 lần mức tham chiếu, tối đa bằng 04 lần mức tham chiếu.

Áp dụng 2 hình thức tư vấn học đường trong trường học từ 31/10/2025

Theo Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT có 02 hình thức tư vấn học đường gồm:

1. Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp :

- Tư vấn, hỗ trợ cho người học: Được thực hiện tại phòng Tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học hoặc tại địa điểm phù hợp với điều kiện của nhà trường và người học.

- Tư vấn, hỗ trợ cho nhóm người học: Cũng được thực hiện tại phòng Tư vấn học đường và công tác xã hội hoặc tại địa điểm phù hợp với điều kiện của nhà trường và người học.

2. Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến:

- Cơ sở giáo dục tư vấn, hỗ trợ cho người học: Thông qua các kênh trực tuyến như mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, hộp thư điện tử, mạng xã hội, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác.

- Tổ chức các buổi tư vấn, hỗ trợ trực tuyến: Dành cho nhóm người học hoặc toàn trường.

Không còn hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với học sinh từ 31/10/2025

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT từ 31/10/2025, có 04 biện pháp kỷ luật nói chung đối với học sinh gồm:

- Nhắc nhở

- Yêu cầu xin lỗi

- Phê bình

- Yêu cầu viết bản kiểm điểm

Như vậy, theo Thông tư 19/2025 từ 31/10/2025, thay vì bị đình chỉ học, học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản kiểm điểm. Các hình thức kỷ luật áp dụng từ thời điểm này cũng mang tính nhẹ nhàng hơn so với trước đó.

Điều 5 Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT cũng đã quy đinh 05 hình thức khen thưởng đối với học sinh gồm: Tuyên dương trước lớp; Tuyên dương trước toàn nhà trường; Giấy khen của hiệu trưởng; Thư khen; Hình thức tuyên dương, khen thưởng khác.