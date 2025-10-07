Đặc sản táo mèo Mù Cang Chải vào vụ

Theo nông dân trồng táo, đặc trưng của táo mèo là cùng một vườn nhưng có cây cho quả ngọt, có cây cho quả chát, chua. Nếu cây nào ngọt thường ngọt cả cây nên khi thu hoạch phải để riêng để bán giá cao hơn. Mỗi mùa thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều vụ gần đây, táo mèo rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá, khiến bà con trồng táo không khỏi trăn trở.