Đặc sản táo mèo Mù Cang Chải vào vụ

07-10-2025 - 06:30 AM | Thị trường

Cây sơn tra, còn gọi là táo mèo là đặc sản của vùng cao Tây Bắc, đang vào mùa thu hoạch. Trên các tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, người dân bày bán những bao tải táo, thu hút đông đảo du khách dừng chân mua.

Cây táo mèo﻿ hay còn gọi là cây sơn tra, bắt đầu ra hoa từ tháng 3, đến đầu tháng 9 cho thu hoạch quả, kéo dài đến tháng 11 hằng năm. Trong ảnh, khách du lịch chụp ảnh với cây táo mèo đang chín.

Cây táo mèo là cây đặc trưng của các tỉnh vùng cao Tây Bắc như Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ... Táo mèo không chỉ là cây trồng kinh tế mà còn là hương vị của núi rừng, mộc mạc, bền bỉ như chính con người nơi đây. Táo mèo được bà con bày bán theo cân, giá dao động từ 8.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại quả để ngâm rượu hoặc để ăn, với táo để ăn thì có giá cao hơn.

Dọc tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải﻿, những bao tải táo được bà con tại các xã lân cận như xã Nậm Có, xã Púng Luông, xã Lao Chải, xã Chế Tạo... những vùng trồng nhiều cây táo mèo, tập trung về đây bày bán, thu hút khách mua.

Táo mèo để ngâm rượu có vị chát, quả cứng, vỏ dày nhưng ngâm thì rượu sẽ có hương vị đậm, thơm nồng. Với táo để ăn thì vỏ mỏng hơn, có vị ngọt, mát và thanh, thường là quả nhỏ, mọng.

Theo nông dân trồng táo, đặc trưng của táo mèo là cùng một vườn nhưng có cây cho quả ngọt, có cây cho quả chát, chua. Nếu cây nào ngọt thường ngọt cả cây nên khi thu hoạch phải để riêng để bán giá cao hơn. Mỗi mùa thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều vụ gần đây, táo mèo rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá, khiến bà con trồng táo không khỏi trăn trở.

Ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Lao Chải, Lào Cai - cho biết, hiện toàn xã có hơn 600 ha táo mèo, là một trong những vùng trồng lớn của huyện. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở thu mua, chế biến, người dân chủ yếu bán cho thương lái nhỏ lẻ nên giá cả bấp bênh, nhiều hộ bỏ cả công hái vì bán không đủ trả tiền thuê hái. Ông Thu mong muốn có doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến để tạo đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm gắn bó với cây táo mèo.


Theo Thành Đạt

Tiền Phong

