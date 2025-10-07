Đặc sản táo mèo Mù Cang Chải vào vụ
Cây sơn tra, còn gọi là táo mèo là đặc sản của vùng cao Tây Bắc, đang vào mùa thu hoạch. Trên các tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, người dân bày bán những bao tải táo, thu hút đông đảo du khách dừng chân mua.
Ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Lao Chải, Lào Cai - cho biết, hiện toàn xã có hơn 600 ha táo mèo, là một trong những vùng trồng lớn của huyện. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở thu mua, chế biến, người dân chủ yếu bán cho thương lái nhỏ lẻ nên giá cả bấp bênh, nhiều hộ bỏ cả công hái vì bán không đủ trả tiền thuê hái. Ông Thu mong muốn có doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến để tạo đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm gắn bó với cây táo mèo.
Tiền Phong